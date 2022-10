Existen ciertos alimentos que es mejor no guardar en el refrigerador si lo que quieres es mantenerlos en buen estado, estos son los alimentos que no debes refrigerar, si deseas que sigan manteniendo sus características y no se descompongan.

Pan

Este alimento nunca lo debes de refrigerar, pues con temperaturas bajas se descompone rapidamente además e pueden generar hongos, la mejor opción es tenerlos a temperatura ambiente, an algún lugar seco y fresco.

Chocolate

Sabemos que si está a altas temperaturas se ve afectado, pero no siempre tenerlo en refrigerador es mejor, pues puede perder olor y sabor, es mejor, guardarlo en un lugar fresco y libre de humedad.

Ajo

Si guardas el ajo en el refrigerador, es posible que los dientes se empiecen a descomponer, generen hongos, incluso pueden perder sus propiedades, opta por guardar los ajos en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.

Cebolla

De la misma forma que el ajo, la cebolla también debe mantenerse en un lugar fresco y seco, así evitarás su rápida descomposición o que igualmente se generen hongos.

Café

Si meter al refrigerador el cafñe, este pierde su olor y sabor, además por la humedad que puede generar, se arruinaría por completo, la mejor opción es guardarlo ne un lugar seco, oscuro y sin humedad.

Cereales

Al igual que el pan, se pueden ver muy afectados por la humedad y la temperatura dentro del refrigerador, almacena dentro de una bolsa hermética o una caja de cartón y ponlos en algún lugar seco y lejos de humedad.

Papas

Dentro del refrigerador, además de desomponerse fácilmente, pueden absorber olores y sabores de otros alimentos y perder el propio, lo mejor es conservarlas en un lugar fresco con buena ventilación y seco.