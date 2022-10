Contacto cero después de una ruptura

Si estás atravesando por una ruptura amorosa y te está costando mucho trabajo cerrar ese ciclo, lo más recomendable es aplicar el “contacto cero”, muchas veces es difícil cortar vínculos con una ex pareja después de una relación tóxica, dependiente o que simplemente a la que decidieron ponerle fin.

El contacto cero es cuando por un tiempo específico se decide cortar todo vínculo con una persona, se elimina toda comunicación con ella o él, es decir, no escribirle, no llamarle, no stalkear redes sociales, no hablar con otras personas sobre ese tema evitar su presencia en todo contexto, prácticamente hacer como si esa persona nunca estuvo en tu vida.

Esta técnica se utiliza cuando se quiere tomar distancia con la ex pareja, los beneficios del contacto cero es dejar el auto-engaño, es decir, tras una ruptura la necesidad de querer seguir sabiendo de esa persona o querer mantener una “amistad” puede ser desastroso, te servirá para aclarar tu mente, tendrás tiempo de pensar, clarificar tus pensamientos y evaluar la decisión de haber terminado; fortalecerte emocionalmente, podrás empoderarte, tomar una decisión con la cabeza fría de lo que quieres para ti; priorizarte, esta parte considero es de la más importante, es momento de pensar en lo que quieres y necesitas, dejar de poner en primer lugar las necesidades de los otros; reencontrarte contigo mismo, genera nuevas actividades o vuelve a hacer eso que dejaste de hacer hace mucho y que sabías te hacía bien; sana heridas del pasado. El tiempo a solas siempre te ayuda a ver las cosas con mayor claridad y consigue un desapego menta y/o emociona, la distancia también te ayudará a eliminar las dependencias.