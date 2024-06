¡Cuidado! La inteligencia artificial está engañando a fans de artistas 

La inteligencia artificial es uno de los inventos de esta nueva era más destacados. Estás inteligencias artificiales utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma a partir de datos sin ser programada, aunque fueron cerradas en beneficio de la humanidad, por desgracia también existen personas y compañías sin escrúpulos que engañan a consumidores o personas que han caído en fraudes generados por estas.

El medio artístico ha sido uno de los blancos perfectos para atraer clientes utilizando la inteligencia artificial de forma engañosa, tal es el caso de Angélica Vale quien tras perder casi 20 kilos de peso, de inmediato salió un video de la artista recomendado las “pastillas mágicas” que la hicieron perder kilos en solo dos meses. La hija de Angélica María de inmediato salió a desmentir la información y en una entrevista para la periodista de espectáculos Maxine Woodside mencionó que eso era una vil mentira y con inteligencia artificial habían realizado el video donde se ve su cara, se escucha su voz, pero no es ella.

“Engañan al público que piensa que baje con pastillas en un mes, nada que ver. Fui al médico que me trató un problema hormonal (…) después de mi último embarazo subí demasiado por el exceso de hormonas, estoy en régimen, me cuido y los kilos que traía los bajé en poco más de un año, no fueron días. No tome pastillas y menos me operé”, aseguró en aquella ocasión.

Otra famosa es Lucero, quien se dio cuenta de un video donde ella aparecía estaba circulando en redes sociales, donde menciona que desde hace años padece de una enfermedad que le afecta las rodillas e igual con “las pastillas mágicas” sus dolores se han disminuidos y ahora hace una vida normal.

La también actriz de inmediato reaccionó y a través de un comunicado de prensa niega categóricamente ser ella:

“Quiero informarles que está circulando en redes sociales un video en el que se afirma que supuestamente padezco una enfermedad. Y que me la curé con los medicamentos de un doctor. Esta carta es para aclararles que dicho video fue creado con inteligencia artificial y no refleja para nada la realidad. Es muy delicado y preocupante que se utilicen estas tecnologías para difundir información falsa. Les pido que no consuman ni compartan este tipo de contenido y que verifiquen siempre la veracidad de las noticias antes de creer en ellas. Cuando tenga algo que comunicar en torno a mi salud, marcas y proyectos o cualquier otro tema, lo haré como siempre desde mis redes sociales oficiales. Gracias por su comprensión y apoyo. Con mucho cariño, Lucero”, se lee en el comunicado enviado a través de su agencia de representación.

Por estos hechos varios miembros de la farándula han empezado a unirse para comenzar un proceso legal en contra de quienes están utilizando su imagen para engañar a sus seguidores. “No es tanto lo que ganen, es que ni siquiera son medicamentos certificados por Cofepris, no sabe nadie qué ingredientes contienen y eso puede tener fatales consecuencias en la salud”, han mencionado.

Artistas del espectáculo han pedido a sus seguidores no creer en este tipo de campañas y estar atentos para no ser víctimas de estos defraudadores.