Cultura emprendedora | Espacios para la Vida 

Debemos sostener la vida en la tierra

Kaptur, M.





Durante la COP26 1, el mensaje de Kaptur se desplegó como parte de una pieza de la artista Jenny Holser2, en Glasgow donde se firmó el Pacto de clima 3: un escrito colmado de alarmas y llamados a las acciones necesarias para sostener la vida en la tierra.

Nuestras ciudades son hogares compartidos hospedados en la tierra; y como humanidad, hemos sido unos huéspedes ingratos. Nuestra manera de estar es insostenible aún sobre este cuerpo vasto y generoso que es la tierra. Nuestro tomar inconciente socava la base de su bonanza.

Extendemos ciudades al infinito expulsando la vida del territorio. Pero, aún en su inmensidad, no hay espacio para todas las personas. Cabe quien deshecha comida, no quien la busca entre basura; quien va solo en su auto, no quien a diario transita cinco horas en buses atiborrados; quien posee una casa espaciosa y no quien la limpia o la construyó con sus manos.

Hacer ciudades para todas las vidas es un trabajo colosal, pero, ¿qué tal si pensamos en cambiar las formas de habitar? ¿Si disponemos espacios para maneras alternativas?

La innovación para habitar es una prioridad de la iniciativa ciudades de la Escuela de Arquitectura Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Para fomentarla, esta semana transcurre la 2da edición del Seminario Internacional de Vivienda Colectiva en Querétaro.

La vivienda colectiva aprovecha mejor el uso de suelo urbano, pero además puede dar cabida a otras maneras de vivir sensibles a la justicia dentro y fuera del hogar. El valorar los bienes que producen a diario los hogares (como alimentos y cuidados) permitiría gestionarlos concientemente; producirlos e intercambiarlos equitativa y justamente, en lugar de imponerlos mediante roles a las mujeres. Encontraríamos acaso, con mejores gestiones, maneras costeables de dar espacios para las vidas de personas mayores en contacto con otras. Molderaríamos las vivienda como ecosistemas de vida para relacionar sabia y generosamente las vidas de sus habitantes y sus recintos a los entornos que le sostienen.





*Coordinadora de C+Lab Centro Sur.





REFERENCIAS

1 ONU (S.F.) La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://www.un.org/es/climatechange/cop26

2 Jenny Holzer (2021) Hurt Earth EN World War Zero. https://worldwarzero.com/magazine/2021/11/cop26-hurt-earth/

3 ONU (s.f.) Glasgow Climate Pac: Advance unedited version. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf