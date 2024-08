Día Internacional del gato: ¿Por qué las personas deciden abandonar a sus ‘michis’?

Podríamos culpar al internet de que hoy en día haya más personas team gatos que team perros, y que los primeros se hayan ganado el corazón del mundo por su particular personalidad y las ocurrencias que han sido inmortalizadas a través de videos publicados en la red.

Desde convertirse en los protagonistas de TikToks y reels, hasta ser de los más utilizados como stickers dentro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp; los gatos se han convertido en las mascotas más populares de la actualidad. De acuerdo con un artículo publicado por la revista National Geographic, en los últimos años los felinos se han convertido en el compañero doméstico preferido por las personas en más de 91 países, mientras que los perros solo dominan 76.

Desde el 2002, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal estableció el Día Internacional del Gato, una celebración anual que tiene lugar cada 8 de agosto y tiene como objetivo crear conciencia sobre estas mascotas y brindar información sobre sus cuidados y cómo protegerlos del maltrato y abandono.

Teniendo como contexto esta festividad, Barroco se puso en contacto con Karla Ledesma, la fundadora de la asociación civil queretana Adopta, salva un gatito para dar respuesta a la pregunta: ¿por qué las personas deciden abandonar a sus gatos?

¿Por qué abandonan a los gatos?

Alergia

Karla: Es muy común dentro del tema del abandono que surja el tema de las alergias y sí es algo cierto que la saliva de los gatos pueden provocar este tipo de reacciones en las personas –sobre todo porque estos animales se la pasan lamiéndose todo el tiempo–. Lo que sí quisiera destacar es que hay individuos que tienden a excusarse que los gatos son quienes provocan la alergia, cuando en realidad ésta pudiera provenir de otras razones como el polvo, la contaminación ambiental, algún producto que estén utilizando, entre otros; sin embargo, el primer causante que puede venir a su mente siempre será su gato. Nosotros siempre recomendamos ir con un alergólogo para poder dar con la raíz del problema, antes de tomar una decisión respecto el futuro de su mascota, aunque también he conocido personas que han descubierto que su gato sí es el verdadero causante de sus alergias y aún así deciden quedarse con él porque ya es parte de su familia, así que lo que hacen es mantenerse medicados para controlar su enfermedad y, empresas como Purina ya han lanzado al mercado un alimento reductor de alérgenos llamado Pro Plan LiveClear, el cual busca reducir las enzimas que puede producirse en el pelaje y caspa de los gatos hasta en un 47 por ciento.

De acuerdo con el Índice de las mascotas sin Hogar en México (2023), estudio estadístico financiado por la empresa de alimentos llamada Mars, la principal razón por la cual los mexicanos consideran no adoptar un gato es porque un miembro de la familia es alérgico (35 por ciento), ese mismo motivo representa el 26 por ciento en el caso de los perros. Otros motivos que se exponen como un impedimento para adoptar un gato son: dañan los muebles, “tengo otras mascotas”, no contar con las condiciones de vida adecuadas y que no les gustaría tener un arenero en el lugar donde viven.

Los gatos son los principales transmisores de toxoplasmosis

Karla: [La toxoplasmosis] es una enfermedad que pueden tener los gatos y, para transmitirla al humano, primero la mascota tiene que ser portadora, solo así estará el parásito presente en sus heces, las cuales tienen que estar expuestas en el ambiente por más de 24 horas y que el humano termina por ingerir algo del excremento. Por esto último no me refiero a que literalmente la persona decida ingerir la popó; sino que trata de una cuestión de higiene, de que la persona limpió el arenero de su gato pero no se lavó las manos después de hacerlo, y luego se pone a comer o se toca el rostro, así es como se podría transmitir la enfermedad.

Sin embargo, es más probable que el virus sea contraído por otros factores, más allá que el gato sea el responsable. Algunas de las recomendaciones, principalmente para las mujeres embarazadas que son por las que se toma la decisión de abandonar al gato, es que la persona que limpie el arenero utilice guantes y se lave bien las manos después de hacer eso.

De acuerdo con el artículo publicado por la investigadora Dolores Correa en la Revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, el toxoplasma gondii es el parásito más común en el mundo y alrededor del 30 por ciento de los humanos tiene esta infección. En México, su prevalencia es de alrededor del 40 por ciento, pero en regiones de la costa del Golfo de México y la Península de Yucatán la presencia es arriba del 70 por ciento debido a las condiciones climáticas. La infección se puede producir por la ingestión de agua y alimentos contaminados (como carne cruda o mal cocida de aves o mamíferos).

Las heces de gato pueden liberar quistes infectados que pueden ser contagiosos si se mantienen entre 24 y 48 horas en el ambiente; sin embargo, la posibilidad de que el gato sea un transmisor de la enfermedad solo es potencial si éste se alimenta de roedores, aves o reptiles infectados, también si se le llega a dar carne cruda como alimento. Por ello, los felinos domesticados y que ingieren alimento especial para mascotas o carne bien cocida, tienen menor probabilidad de ser contagiados y, por ende, ser transmisores.

Los gatos son muy vagabundos

Karla: Yo he visto muchísimos memes que bromean con que los gatos tienen dos familias o que sus gatos son campeones en las peleas en el techo, todas esas bromas nacen de las concepción de que los gatos son “callejeros”; sin embargo, un gato doméstico no debe salir de su hogar, no solo por los peligros que hay allá afuera, sino por el impacto ambiental que pueden causar porque los gatos son cazadores y pueden acabar con la fauna local.

Hay remedios muy simples para atender la naturaleza de los gatos, por ejemplo si en vez de ponerles agua en un platito, se lo pones en una fuente o con piedritas es casi una garantía del 100 por ciento que su consumo va a incrementar. Es un tema sumamente importante darles un enriquecimiento ambiental dentro de sus hogares para que puedan expresar conductas naturales de su especie y puedan vivir sin estrés.

En el Índice de las Mascotas sin Hogar México (2023) el 24 por ciento (3.89 millones) de personas que tienen gatos han reportado haber perdido a su mascota, pero solo un 42 por ciento (1.63 millones) de ellos han logrado recuperarlos. Para solucionar este problema, se recomienda implementar las siguientes técnicas: una placa con datos de contacto, microchip, compartir sobre su búsqueda en redes sociales, colocar carteles en los alrededores donde fue extraviado y comunicarse con albergues locales.

Mantener un gato es sumamente costoso

Karla: Si pensamos de forma optimista y que tu gato no se enferme durante el primer año que llegó a tu casa, fácilmente vas a invertir entre 8 mil y 9 mil pesos, esto considerando que solo vas a costear el completar sus vacunas, adquirir su alimento, arena y más cosas. Ya en el caso de que tu mascota se enferme, pues esa inversión va a variar, porque una consulta en el veterinario puede ir desde los 2 mil pesos, como mínimo, y llegar hasta los 30 mil pesos, depende del tipo de tratamiento que necesiten.

El Índice de las Mascotas sin Hogar (2023) presenta un comparativo de los motivos por los cuales las personas que tienen perros o gatos considerarían reubicar a su mascota en el último año. La principal para ambas especies es “No me encuentro en la mejor condición para cuidar de él/ella”, mientras que en el caso de los gatos son la única especie que uno de los motivos es debido a que los gastos podrían ser muy elevados, representando un 13 por ciento de los encuestados.

Aspectos favorables

En los últimos siete años que Karla Ledesma, desde el trabajo de Adopta, salva un gatito A.C., ha trabajado con colonias ferales y en la concientización de la sociedad queretana sobre el cuidado adecuado de los ‘michis’, ella se ha percatado de un aumento en el respeto hacia los gatos en la capital.

“Para empezar existe mucha más apertura por parte de la gente para entender que los gatos son diferentes a los perros y que tienen otras necesidades. Siento que eso se puede ver reflejado en las estadísticas de esterilización en gatos y perros, no recuerdo el nombre, pero hay mayor porcentaje de felinos que han sido sometidos a dicho procedimiento en los últimos años”, expresó la rescatista.

En el Índice de las Mascotas sin Hogar en México (2023) se dio a conocer que el 47 por ciento de los gatos domésticos se encuentran esterilizados, mientras que la cifra de perros es del 25 por ciento. Pese a ello, ambos porcentajes se encuentran considerablemente por debajo del promedio global que es 49 por ciento en perros y 63 por ciento en gatos.

De igual manera, el documento señala que se ha reflejado una inclinación hacia la amabilidad por los animales en situación de calle, desde el auxiliarlos en el caso de encontrarse heridos, hasta brindarles alimento.

Para la rescatista queretana más que encontrar un hogar definitivo para los mininos rescatados, le resulta importante generar una comunidad de personas que respeten a estos animales y que tengan a la mano la información necesaria para promover el cuidado responsable.

“Es importante que la gente tenga las herramientas para que, si el día de mañana ellos encuentran un gatito, su primera opción no sea llevarlos a un albergue, porque bien sabemos que estos espacios tienden a estar saturados. En nuestro caso, la asociación sí se enfoca en el rescate, pero no tenemos un programa destinado para recibir animales, así que al generar conciencia podemos motivar a las personas a hacerlos por sí mismos y nos apoyan con un hogar temporal en lo que podemos auxiliar en el trámite de adopción responsable”, finalizó.

Adopta, salva un gatito A.C. tiende a realizar actividades para recaudar fondos, juntar donativos o simplemente compartir información sobre el cuidado gatuno. Para quienes estén interesados, pueden revisar su página de Facebook: “Adopta, salva un gatito A.C.” o su cuenta de Instagram: @adoptasalvaungatito.