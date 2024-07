Día Mundial de las Alitas ¿Por qué a la gente le gustan tanto? 

Este 29 de julio se celebra el Día Mundial de las Alitas, uno de los platillos que se ha popularizado a lo largo de los años, principalmente entre los jóvenes, y que ahora su gama de sabores es muy amplia.

En San Juan del Río, existen una gran variedad de negocios que venden alitas de pollo, como Frenchy´s Snacks, un lugar que ofrece diversas propuestas de botana como las alitas, que es de lo más consumido, de acuerdo con su propietaria, Eliza Martínez.

"Llevamos ya casi 3 años vendiendo alitas y snacks. Tenemos clientes que les gustan mucho y vienen hasta 4 veces por semana. A la gente le gusta la combinación de alitas fritas con aderezos picantes, papas a la francesa y verdura, algunos lo toman como una comida completa. Creo que a la gente le gusta por la versatilidad en sabores que puedes elegir".

Martha Espinosa se considera una persona que disfruta mucho de comer alitas, aunque no lo hace muy seguido, pues suele consumirlas solo una o dos veces al mes.

"Me gustan mucho por las salsitas, se me hace un platillo práctico. No me gusta el sabor a pollo realmente, pero el chilito le quita ese sabor y es lo que me gusta. Hay combinaciones muy buenas y a mí me gusta comerlas con aderezo ranch".

Sin embargo, no todos consideran a las alitas como un gran platillo, como es el caso del chef dell botanero La Curva, Jonathan Eleazar Porchas, quien considera que a pesar de que se ha puesto de moda entre los jóvenes, no es justo el balance del costo beneficio y se ha vuelto un producto caro por la demanda que tiene.

"Se puso de moda por la invasión de comida norteamericana que tenemos. Primero se popularizó en la frontera, en lugares como Tijuana y Baja California, y ahora ofrece una gama amplia de sabores y sazones. Siento que es muy popular entre la gente porque es un platillo sencillo de comer y en su momento, accesible, aunque ahorita ya se ha vuelto caro. Pero siento que hay otras opciones de botanas con un gusto más rico, y no tan sencillo".

Finalmente, Mayra Segoviano considera que si bien es una botana muy rica, desde que se volvieron populares, están muy caras "antes las alitas eran económicas, pero se empezaron a poner de moda, y ahora son escasas en las pollerías. Antes el kilo estaba en 35 pesos, pero ahora ya está en 80 o 90. Por muy barato lo encuentras en 75 pesos".