¿Dormir con o sin brasier?

Una duda que todas las mujeres tenemos, pues incluso hay muchas personalidades que solían afirmar que llevar por la noche el sujetador, puede ayudar a prevenir la flacidez de los senos más adelante, como la legendaria Marilyn Monroe, afirmó que usaba brasier todas las noches.

DORMIR CON BRASIER

Si por alguna razón tus bubis crecen, ya sea por embarazo o aumento de peso repentino, el brasier cumplirá la función de prevenir las estrías y la flacidez.

El brasier se creó, principalmente con la intención de prevenir la caída del busto y además que los senos mediante su crecimiento tomaran la forma del brasier.

Muchos de los sujetadores pueden llegar a ser molestos para algunas mujeres debido a que a algunos se les integran varillas que garanticen en un mayor porcentaje su efectividad.

El brasier por naturaleza aumenta la temperatura en la zona de tu busto, por lo que puede generar sudoración y con esto, posiblemente, irritación, alergias y hongos.

DORMIR SIN BRASIER

El pecho se vuelve fuerte y estable por independencia. Es decir, el músculo empieza a trabajar más, puesto que ya no hay nada más que sostenga el seno.

Algunas mujeres durante la menstruación sienten dolor en el área de sus senos, por lo que en esos días, el no uso del brasier puede ser de gran ventaja para evitar dolores molestos e incómodos.

Algunas mujeres, en especial las que tienen un busto prominente, al no usar sostén, se sienten incómodas, puesto que cualquier movimiento al dormir se hará de dificultad.

Algunas veces por el material de las sabanas o de la ropa de pijama que se use para dormir, los senos se pueden irritar.

“Es mejor dormir sin sujetador, además, no hay beneficios de llevar sujetador por la noche tal como se afirma. No hace que los senos sean más firmes ni evitan su flacidez. Sin embargo, si tienes senos grandes y te resulta incómodo dormir sin sujetador, puedes elegir un sujetador especial para dormir que no tenga costuras, que sea suave y cómodo, que tenga tirantes suaves y anchos y que no tenga botones ni ganchos”, comparte Anna Targonskaya, ginecobstetra.