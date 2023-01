Cosas pequeñas | 15 años salvando tortugas marinas

Estamos en el inicio de un nuevo año. Pero para mí en particular y para todos los que forman y formaron parte de esta aventura que se llama Ayotzintli es un año muy especial.

Hace 15 años en una playa en Costa Rica tomé la que en su momento fue una polémica decisión para todas las personas que en ese momento formaban parte de mi vida. Decidí dejar de lado un Doctorado, por incursionar en la Sociedad Civil, en la conservación y la educación ambiental. Y no solo hicimos eso, en el camino nos volvimos cerveceros, teatreros, fotógrafos, educadores ambientales, talleristas, formadores de nuevas conciencias, pero sin duda el mejor descubrimiento fue el sabernos tortugueros, buenos tortugueros. Por supuesto el camino no fue fácil, pero de que ha sido divertido lo ha sido mucho.

Basta recordar aquel viaje en lancha en Zapotalito con nuestra escenografía lista para dar función con todo el nervio a flor de piel; o aquella noche donde hicimos la prueba de nuestra cerveza siete filos y al calor de la séptima prueba nos pusimos creativos y creamos la campaña “di salud por las tortugas marinas”; o aquella noche en Troncones donde el bendito perro que nos acompañaba muy a nuestro pesar al patrullaje se le ocurrió molestar a un zorrillo y terminó llenándonos de un olor que tardamos un par de días en quitarnos del todo.

En un lugar especial tenemos un par de anécdotas en Chacahua: aquel diluvio que nos mojó hasta la conciencia y terminamos como refugiados en las instalaciones de la CONANP y por supuesto aquel nido que “perdimos” 15 personas que estábamos ahí mientras la tortuga desovaba y por mas que hicimos un cráter en la arena, no logramos encontrarlo; o cómo olvidar la primera convocatoria que ganamos, realmente no lo podíamos creer, ya que apenas llevábamos un poco menos de un año trabajando. Cómo olvidar también la primera vez que fuimos parte de la ejecución de un taller en el Simposium Internacional de Tortugas Marinas, poniendo en alto no solo nuestro nombre, si no el de México y sus tortugueros; también merece una mención especial aquella vez que nos estrenamos como teatreros internacionales en ese pequeño festival en Uruguay llamado Perimetral y que fue la confirmación de que ese proyecto de “Zapatilla” había sido una de las mejores ideas que habíamos tenido.

Finalmente y solo porque no puedo tener más de 2000 caracteres en esta columna, les platicaré aquella ocasión en donde alguien nos preguntó que por que hablábamos de tortugas marinas en Queretaro, una pregunta que hemos contestado de mil maneras y que nos ha llevado a ser una organización al menos conocida en México y el mundo….

Han pasado muchas persona en este gran periplo y no me detendré a agradecer porque seguro omitiría a muchísimos de los que han puesto talento, corazón, tiempo y un gran cariño a este proyecto. En Ayotzintli somos amigos salvando tortugas, algunos somos biólogos, pero aquí caben y han cabido actrices, diseñadores, matemáticos, chefcitos, contadores, ingenieros, pintoras, veterinarios en fin, somos un mundo de conservación donde caben todos los mundos y vamos por otros 15 años más trabajando por un mundo con tortugas marinas.