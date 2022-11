Cosas pequeñas | Del amor y otros demonios ambientales…

Es claro que el dedicarse a la conservación es un acto de amor puro, un acto de entrega desinteresado, donde normalmente recibes puras ilusiones a cambio de una idealización que normalmente no sucede.

Esta semana tuve la oportunidad de platicar con una antigua conocida de cuando estudié en la Paz; ella hoy en día una de las más prominentes activistas en busca de una pesca sustentable no solo en el País, sino a nivel global.

Casi siempre después de algún taller o intervención o una plática como la nuestra, al igual que yo hace semanas, se termina preguntando ¿a dónde nos va a llevar este ritmo de consumo tan desenfrenado?

Es evidente que se refería a la pesca, pero cuando empezamos a platicar un poco más profundo, me pude dar cuenta de que su situación de mamá de una cría de 4 años, la había puesto en otro lado, ella estaba preocupada no solo por el planeta actual si no como reza esa poética definición de sustentabilidad, estaba preocupada por el planeta que su hijo heredaría.

Pero su preocupación también tiene otra cara, ya que aun en su labor con pesquerías artesanales se ha dado cuenta que no hay una recarga generacional dentro de las comunidades que se dedican a la pesca. Esto, como dijo otra amiga a que le platiqué podría sonar muy utópico ante una eventual desaparición de la pesca.

Pero esto no es tan sencillo, ya que la necesidad de pescado no desaparecería y seguro ese nicho abierto sería cubierto por algún actor que seguramente no tendrá la conciencia con la que tanto se ha trabajado con las cooperativas.

Eso eventualmente no sería beneficioso para nadie por lo cual se están empezando a barajear algunas soluciones para evitar esta encrucijada.

Como siempre, mi primera mirada fue hacia la educación ambiental, pero al estar involucrada una situación financiera la cuestión se vuelve un poco más compleja, es así como en una parada rauda entre vuelos, nos sentamos el biólogo y la antropología a pensar en cómo se puede armar alguna estrategia.

La verdad es que debrayamos un montón, fuimos desde soluciones muy utópicas hasta las más sencillas pero absurdas. Al final seguiremos trabajando en armar algo que seguramente irá mutando con el tiempo, pero lo interesante de todo esto es cómo a diferencia de lo que sucede en la parte de conservación, la priorización de la parte humana y económica en el caso de las pesquerías, un camino que tal vez pronto debamos empezar a transitar los conservacionistas.