Cosas pequeñas | ¿Es la educación ambiental la solución?

Es innegable que estamos en una de las mayores crisis ambientales que nuestro planeta haya tenido que sortear en el tiempo que los humanos tuvimos a mal aparecer en la faz de la tierra.

También es cierto que el nivel de conciencia ha aumentado, pero no como para lograr dar tregua y permitir que se inicie ese proceso de resiliencia que la tierra tiene tan bien aprendido, basta recordar la respuesta que dio a ese evento catastrófico que evitó que conociéramos de primera mano a un Tiranosaurio Rex. En ese sentido se han planteado muchas soluciones, desde lo personal como las famosas 3 R´s que ahora creo van en 6 o 7, hasta los infructuosos esfuerzos de los países primermundistas en el protocolo de Kioto y demás palabrería política.

Hasta ahora eso no basto, ni nos colocó en otra realidad. De ahí se han explorado sin fin de herramientas para no solo frenar el daño causado, si no para crear una nueva plataforma que nos dé un futuro mucho más verde. Una de las más socorridas y que nosotros los ambientalistas le hemos apostado mucho es la educación ambiental, y no solo por ese cliché de que los niños son el futuro del mundo, más bien porque se ha demostrado en diversos espacios que la educación en cualquier nivel es lo que puede hacer que la conciencia personal y colectiva cambie, creando nuevos esquemas que permitan adquirir habilidades y herramientas para, ahora sí, desde lo personal y posteriormente lo colectivo, transformar la realidad ambiental.

Hay múltiples ejemplos pero hoy me voy a concentrar en uno que conozco de primera mano, el circo ambiental, un proyecto que se adaptó de la metodología del circo social, creado para el trabajo con niños en situación de calle y que ha logrado no solo a través de los malabares, los zancos, el clown entre otras herramientas que la gente de comunidades asociadas a proyectos de conservación logren apropiarse del cuidado de los recursos que se encuentran en riesgo de extinción sino también crear espacios lúdicos donde los niños pueden ser niños.

Este proyecto ha trascendido tanto que hoy día en colaboración con otros colectivos se desarrollaron talleres de circo donde los juguetes se realizan con material de reúso, lo cual da mayor coherencia a los discursos de todos los involucrados. Este es un ejemplo de que cuidar al planeta puede no sólo ser divertido, sino que también puede ser un espacio donde los futuros agentes de cambio empiecen a sembrar esas semillas que nos permitan seguir afirmando que la niñez es la vuelta de tuerca que el planeta necesita.