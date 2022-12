Cosas Pequeñas | ¡¡¡¡Feliz contamividad!!!!

La Navidad se dice que es una época que todos ligan a la alegría y felicidad (palabras más o menos); pero esto definitivamente tiene que ver desde dónde lo ves (al planeta no le parece así).

Porque seguramente si estás en Polanco o Milenio III lo que menos te va a importar es lo que tu regalo y su empaque le hacen al planeta. Aunque siendo sinceros tampoco al niño que recibe un camión de plástico que además lleva una envoltura le preocupa mucho cuánto daño le hace al planeta.

Lo jodido viene cuando empiezas a analizar lo que 30 días de festividad le causan a nuestra casa. Por ejemplo, se calcula que durante el mes de diciembre el número de residuos diarios aumenta un 30 %. Deténgase un poco a pensar en que equivale eso en cantidad de residuos.

¿Lo pueden hacer? Me parece que sí, pero seguramente dista mucho de la realidad. Con el incremento en el espíritu navideño, los residuos generados se elevan a casi 20.000 toneladas diarias aproximadamente. Esto se debe principalmente a la compra de regalos, ya que, por lo general, cada uno de los regalos que se compran viene acompañado de múltiples cartones dentro de la propia caja, plásticos protectores, unidos a la bolsa que los contiene y el papel regalo, guarnecido con el tradicional lazo decorativo.

Ustedes estarán pensando, pero este seguro hace lo mismo. Por supuesto que no, yo si llego a regalar algo en esa época, cosas raras; agarro el primer periódico que encuentro y le escribo algo medianamente bonito encima y por supuesto luego de que lo abren, ese periódico entra al bote de reciclaje de papel. Y no creo que todos deban sumarse a esta línea, pero si podríamos hacer dos cosas: si vas a entrar en esta celebración de consumismo desbordado capitalista puedes al menos acercarse a los emprendedores y productores locales; y hacer que en casa de muchos de ellos las fiestas sean un poco más alegres (que conste que en misantropía me costó escribir esta línea, ja) y en segundo plano, estoy seguro que el niño será igual de feliz si directamente ve que el Xbox -fabricado bajo condiciones que bien podrían considerarse como esclavitud moderna- a que tenga que quitarle toda la parafernalia contaminante que le acompaña.

Como repetidamente he dicho esto no va a cambiar ese valor tan intrínseco de la navidad que es darnos amor y felicidad los unos a otros, así que venga valientes, atrévanse a darle a la novia un regalo sin envoltura, como todo en la vida lo importante es lo que está adentro.