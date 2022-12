Cosas pequeñas | La utopia de las r´s

Las 3 r´s que ahora son no se han sido desde hace años una de las banderas más utilizadas por los ambientalistas para hacer frente al sin fin de problemáticas ambientales que se nos vienen encima hoy día. Hoy me detendré a comparar un par que también desde hace años han tenido mucho auge.

En primer instancia esta la reducción, que en un sentido práctico es disminuir el uso de algún material o de objetos que sean de dicho material; el ejemplo clásico es el plástico y en esta lucha por reducir su uso, nos han bombardeado con un sin fin de productos alternativos (popotes de distintos materiales, bolsas para el super de dudosa calidad, vasos tercios reutilizables, botes de agua para rellenar, entre otros), que en muchos casos tristemente, su huella ecología es mayor, cuando analizamos los procesos para elaborarlos y la poca utilización colectiva que existe.

En pocas palabras, mucha gente está usando su botella rellenable, pero siguen comprando una botella cuando esta se les acaba o la olvidan en el carro.

Entonces al final ahora estamos aportando doblemente al impacto ya que no existe una conciencia colectiva o las circunstancias para por ejemplo tener lugares donde rellenar la botella en lugares públicos, como sí sucede en otros países.

En mi caso, cuando me ha pasado he estado en la situación y me he acercado a restaurantes para que me rellenen mi botella y gratamente han accedido incluso sin cobrarme.

Por otro lado, viene el tema que se confunde muchas veces con reutilizar, pero que nuevamente si hablamos de términos prácticos es utilizar un material y volverlo un nuevo objeto.

El problema con esto son dos cosas, que no todos los materiales se pueden reciclar y que para que esto las personas deben separar sus residuos y llevarlo a algún lugar donde se le dará el canal adecuado para poderse reciclar... ¿adivinen cuánta gente lo hace?

En realidad, muy poca y en general mucho del material que entra a procesos de reciclaje proviene de la gente que ha encontrado en la recolección de residuos una forma de subsistencia.

De esta manera podemos ver que las 3 o muchas r´s que nos inventemos solo son parte de la solución en nuestro imaginario y seguirán ahí hasta que no se desarrolle en el País, estado o municipio un programa donde la gente pueda realmente tener las herramientas al alcance para que empiece a separar sus recursos sin que estos terminen revueltos con el resto de basura o que sepamos que la bolsa que vamos a llevar para el super nos va a durar más de tres viajes.

Es un largo camino, pero al menos lo hemos iniciado; solo esperemos que no sea muy tarde.