Cosas pequeñas | Los humanos, ¿una plaga?

Esta semana junto a una copa de vino, tuve la gran oportunidad de platicar con una mujer que admiro mucho. Ella es una antropóloga de ENAH, pero que la vida la llevo a trabajar en la conservación, cosa que hace de una manera que reconozco muy acertada y asertiva.

Pero bueno, eso será tema de otro lunes. Hoy, el tema que nos distrajo un poco fue sobre la posición de los humanos dentro del planeta. Yo soy ferviente creyente de que somos una plaga; dejen me explico, los humanos no somos capaces de adaptarnos al medio, si no que por el contrario adaptamos el medio a nosotros y en esta adaptación no nos importa lo que se tenga que hacer para ello, llevándonos entre los pies una gran cantidad de especies tanto de flora como de fauna, además de convertir hectáreas completas en lugares infértiles, que llamamos ciudades.

Por otro lado, está la parte de los recursos, somos una especie que usa los recursos de manera indiscriminada, sin importar que alguien más los necesite dentro de los muchos nichos que sin miramiento explotamos hasta vaciarlos y en muchos casos extinguir numerosas especies de importancia biológica.

Finalmente hemos llegado al punto de ni siquiera cuando morimos nuestro cuerpo regresa los nutrientes y elementos que nos conforman al suelo, para al menos de esta manera entra un poco en los ciclos biológicos; hemos preferido quemar hasta las cenizas una de las pocas conexiones que como especie nos mantenía formando parte del ciclo imparable de los nutrientes.

Ella, por su lado, cree que, aunque reconoce que los humanos somos parte del problema, por supuesto también somos parte de la solución y que desde el trabajo que se hace en las comunidades y la sociedad civil organizada, se puede vislumbrar un futuro no tan oscuro.

Ella tiene muchos argumentos más desde la antropología y los platicamos, algunos no me quedan del todo claro como para debatirlos, así que quedamos en tener un conjunto de charlas en el futuro para construir un puente entre ambas ideas. Lo que sí me hizo notar es que aun en mi postura, mi trabajo de conservación siempre ha girado en también trabajar con el beneficio de las comunidades y el convencimiento de que la educación ambiental es la clave para la conservación y el futuro del planeta.

Me cuesta trabajo aceptarlo, pero tal vez, la solución si venga de nosotros los humanos y no precisamente como lo he pensado mucho tiempo, que sería extinguirnos y dejar al planeta en paz.