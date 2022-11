Cosas pequeñas | Mar de gigantes...

Llega Noviembre y muchos se emocionan porque es día de muertos o por lo cerca que está la Navidad.. Pero para nosotros los tortugueros empieza una época muy especial, el inicio de la temporada de anidación de la Tortuga Laúd, la más grande (unos 2 metros de largo en promedio) y longeva de las tortugas marinas.

Si bien es cierto que esta temporada nos va a dejar muchos retos, la esperamos con ansia. Las Laúds son la especie que en mayor peligro de extinción se encuentra de las tortugas marinas, se estima que no más de 20,000 existen en el mundo y aunque los expertos de la Red LAUD OPO dan cifras esperanzadoras como que 36, 399 tortuguitas fueron enviadas al mar desde las playas de México, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador la temporada pasada; un logro muy importante considerando que para lograr el nacimiento exitoso, se debe de lidiar con los efectos del cambio climático como las temperaturas, marejadas, tormentas tropicales y otros factores como contaminación lumínica producto del crecimiento de asentamientos en la zona costera de las playas de anidación.

La realidad es que estadísticamente el avance en la recuperación de las poblaciones es de cifras decimales, ya que nunca nos gusta contar la parte mala de la historia, bien dicen que la estadística es la mejor manera de mentir. Pero ¿cuál es la parte oscura? En Latinoamérica sigue siendo común que se sacrifiquen hembras para consumo de carne y producción de aceite, además de que el consumo de huevos no ha disminuido del todo; si a esto le aunamos que no existen registros fiables sobre la cantidad de tortugas que mueren en la pesca incidental, es decir, en artes de pesca que no tienen como objetivo capturar tortugas pero que inevitablemente lo hacen, como la pesca del camarón o el uso de trasmanos para pesca de escama.

Como vemos el panorama no es alentador, pero cada noche que alguno de nosotros tiene la oportunidad de encontrarse con unos de estos maravillosos animales que poco han evolucionado desde la época de los dinosaurios y logramos recuperar un nido para resguardarlo en el corral de incubación estamos dando un paso firme y un grito fuerte para la supervivencia de esta majestuosa especie.