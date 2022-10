Cosas pequeñas | Pesca artesanal

En los últimos años la pesca en México ha tenido una disminución considerable, la pesca industrial es bien sabido que no respeta las tallas mínimas, además de que existe un impacto enorme sobre otro tipo de fauna que no es el objetivo de la pesca.

En las actividades que se realizan en las comunidades tampoco se está ajeno al impacto negativo sobre las poblaciones de peces, los trasmallos y los chinchorros no solo matan innumerables peces sin valor comercial, si no también tienen un impactos sobre las poblaciones de tortugas marinas, delfines, raya entre otras especies marinas; aunado a esto muchas veces al dejarlos más de 24 horas los organismos capturados ya no sirven para consumo humano al pasar demasiado tiempo muertos dentro del agua.

El debate sobre eliminar este tipo de artes de pesca ha sido extenso, pero la respuesta esta viniendo desde los mismos pescadores comunitarios, que inevitablemente se han dado cuenta de que aunque las poblaciones de peces no son iguales que antaño, el problema es que las artes de pesca que están utilizando hacen que los peces dejen de estar en los lugares acostumbrados, reduciendo el éxito de pesca a un día a lo mucho dos ya que se los peces identifican la presencia de las redes.

Los pescadores han visto que el uso de anzuelos, aunque requiere un mayor esfuerzo en tiempo y esfuerzo, además de que la cantidad de pesca por día es menor, las poblaciones de peces se mantienen cerca de la costa hasta por tres meses, haciendo que no solo exista una ganancia económica constante, si no que permite que los peces logren reproducirse y mantener los cardúmenes estables por muchos años.

Es evidente el beneficio de la pesca artesanal,y ejemplos hay muchos como lo es el arma natural protegida de Lagunas de chacha, donde al interior de la laguna está prohibido cualquier arte de pesca distinto a un anzuelo o una atarraya, en este lugar la pesca constante de robalos, camarón, lisas entre otros productos han logrado que por décadas las comunidades encuentren en este lugar un sustento constante para sus familias.

Pero ¿cómo solventar un mercado creciente y demandante de pescado? Suena casi imposible, pero una estrategia entre gobiernos, sociedad civil y por supuesto las comunidades se puede lograr que a través de incrementar proyectos de acuicultura rural, apuntalar la prohibición de artes de pesca no exclusivas y un programa de educación comunitaria bien podrían ser la diferencia entre que podamos seguir disfrutando de un rico pescado zarandeado o sea un recuerdo en nuestro imaginario colectivo.