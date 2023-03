Cosas pequeñas | Todo a su tiempo

A veces nuestra desesperación hace que tratemos de forzar las cosas, en lugar de simplemente esperar y dejar que se vayan desarrollando de la manera lo más natural posible; esto sin embargo no implica que nos quedemos de brazos cruzados, simplemente que hagamos las cosas a su debido tiempo sin adelantarlas ni atrasarlas...

Esta simple ecuación le da resultado a una de las más grandes fuerzas vitales del universo: la naturaleza. Ella sabe que hay un tiempo para nacer; la mayoría de los organismos saben

cuando es tiempo de procrear, ya que unos días, incluso algunas horas pueden degenerar en la desaparición de toda una especie... Sabe que hay un tiempo para morir; los animales más viejos saben que no pueden realizar las migraciones, porque su debilidad adquirida por la edad, debilita al grupo y prefieren esperar pacientemente la muerte....

Sabe que hay tiempo de plantar y tiempo de recolectar... las plantas saben cuando la flores deben aparecer, no solo para cubrir de color el paisaje, si no para asegurar la cantidad exacta de semillas para alimentar a los pájaros, aumentar el área de cobertura e incluso saciar la voraz hambre de los homo sapiens... Sabe que hay tiempo de curar -como quisiera saber eso-; saber cuando ha sido suficiente el dolor derramado y cerrar las heridas; así como los animales heridos se refugian y cuidan de sus lesiones hasta sanar para volver a tener la fuerza para la siguiente batalla... en fin la naturaleza es tan sabia que sabe cuando hay que esparcir y cuando juntar… si no lo creen, vivan un año en una playa y vean como la arena se agrupa o es deslavada en una playa..... Tal vez la naturaleza se cansa de darnos el mensaje de que..TODO A SU TIEMPO...

Alguna vez escribí algo sobre los detalles, esos detalles que nos cambian la vida.... creo que este saber esperar es parte de esos detalles... que dicha saber cuando abrazar y mejor aun cuando abstenerse de un abrazo... cuando hablar y cuándo callar; carajo esas palabras mal puestas que te atraviesan el presente, el futuro y el pasado...

Bueno esto no es más que una reflexión generada por algunas palabras, ecos, acciones, burlas, suposiciones y demás circunstancias generadas en unas últimas semanas un poco caóticas en donde la exposición a contextos diferentes hicieron que las ansias ebulleran rápidamente....

Espero mejores tiempos en mi mundo interior y en mi entorno exterior. Haré lo que me corresponda para gestarlos y lo que no me corresponda lo dejaré en manos de las constelaciones y de la primavera que ya está cerca…