Cosas pequeñas | Tortugueros de antaño

Estoy en la costa de Oaxaca y justo ahora está platicando con mi gran amigo Domingo Mariche Silva, un gran hombre de ébano con casi 90 años que no solo ha sido para mi un gran Jedi tortuguero, también una fuente de inspiración de cómo desenvolverse en un ambiente costeño y una gran amistad.

Les explico, aunque me considero alguien que sabe lo suficiente sobre tortugas marinas, he de confesar que ni la universidad, ni mis acercamientos con la academia de los últimos años me han dado el conocimiento que me ha dejado el aprendizaje, el caminar muchas noches enteras con gente de una comunidad; el escucharlos atento, el darme el tiempo de ver a las tortugas desovar desde el inicio de su proceso hasta verlas con los ojos cristalizados mientras vuelven al mar.

He tenido la gran oportunidad de tortuguear con gente de grandes lugares tortugueros, como Maruata y Colola en las costas michoacanas; o Petatillo en Guerrero y que decir de Rancho Nuevo en Tamaulipas. En cada uno de esos lugares siempre he encontrado una familia y desde el convencimiento me he declarado en su momento un padawan tortuguero con la intención de asimilar todo el conocimiento que pudiera. Gracias a Pollo, Félix y Victoriano, no solo por todo lo que me enseñaron del mundo de las tortugas, también por darme una familia en cada uno de esos lugares.

Podría hacer un gran recuento de lugares así, pero quiero concentrarme en Cacalote y el tortuguero mayor como lo llama una gran amiga que recién conoció a Mingo. A él lo conocí en 2012, después de dar un par de talleres de fotografía en la sierra de Oaxaca y que los compromisos nos llevaban a la costa a dar un par más de estos talleres. Así, llegue a Cacalote con un par de amigos y después de unos días alguien nos dijo que, si queríamos demostrar ser tortugueros, teníamos que ir con Mingo a recorrido. Mis amigos no estaban del todo convencidos, esto debido a que implicaba recorrer 18 km a pie en la playa. Yo acepté sin dudarlo y ese día, aunque en solitario aprendí cómo reconocer un nido de alud sin necesidad de un palo o cómo es que las tortugas deciden en qué momento es más propicio salir a anidar.

Ese fue el principio de un sinfín de aprendizajes, que sin duda me hacen ser el tortuguero que soy hoy. Al día de hoy Mingo es mi gran amigo; no sigue en el proyecto más que cuando yo llego a la costa y decide que prefiere patrullar conmigo, aunque esto conlleve a que no se lleve ningún nido, que en la actualidad es su forma de sustento. Yo camino lento, a su paso que inevitablemente los años han mermado, pero en cada huella que dejo en la playa, agradezco su presencia en el mundo y en mi vida. Sin gente así, la conservación sería una cosa tan sin sustancia. Gente como él nos permite entender el término consumo artesanal o tráfico; de los últimos ojetes, ya hablaré en otra ocasión. Por lo pronto estas letras homenajean a Mingo y a esas muchas personas que SOBREVIVEN a costa de un recurso en peligro de extinción.