En Día de la Tierra, logran reproducir un coral "cactus estriado" bajo cuidado humano

El Acuario de Florida anunció que logró que el coral "cactus estriado" (Mycetophyllia lamarckiana) se reproduzca fuera de la naturaleza, lo que amplía las posibilidades de salvar la barrera coralina de Florida, amenazada por el cambio climático, la contaminación y las enfermedades.

El acuario con sede en Tampa es la primera institución en el mundo que consigue este avance clave para el éxito de la lucha por preservar los corales, según anunció en un comunicado de prensa y en mensajes en las redes sociales.

En uno de estos mensajes publicó un video donde se ve la aparición de una pequeña larva fruto de la reproducción sexual de los corales con la leyenda Feliz Día de la Tierra, por conmemorarse hoy esa jornada mundial de defensa de la naturaleza y el planeta.

La reproducción se produjo en el Centro de Conservación del Florida Aquarium, situado en Apollo Beach, en la costa oeste floridana, cuyos científicos participan en un ambicioso proyecto de restauración de los arrecifes coralinos de Florida.

La tercera barrera coralina del mundo

Florida cuenta con la tercera barrera coralina más extensa del mundo, de unos seis kilómetros de ancho por 170 kilómetros de largo. Solo la australiana y la beliceña la superan.

Al impacto del calentamiento global y la contaminación de los mares se ha sumado desde 2014 una enfermedad bacteriana v originada en el agua que se contagia de uno a otro coral por la circulación de la corriente marina y que desde Florida se extendió por el Caribe.

Ese mal destruye el tejido de los corales (el animal en sí) y hace que se despegue de la estructura sólida que es su esqueleto y quede suelto en el agua

Por ahora se combate con la repoblación de los arrecifes con corales de las especies más resistentes, que son criados en "granjas" a partir de fragmentos de su estructura.

"Nuestra resolución de salvar los arrecifes coralinos floridanos en peligro continua y este histórico logro por parte de nuestros expertos, el segundo en ocho meses, arroja una nueva luz de esperanza sobre el futuro de todos los corales de nuestra vecindad y del mundo", dijo Roger Germann, presidente y director ejecutivo del Acuario de Florida.

El Covid-19 no paraliza las investigaciones

El acuario está cerrado al público por las medidas de prevención de contagios del COVID-19, pero sus científicos siguen adelante con sus investigaciones con el objetivo de "restaurar y proteger la gran barrera coralina de Estados Unidos", señaló Germann.

El Florida Aquarium es una de las instituciones que participa en el llamado "Project Coral," que fue lanzado a fines de 2019 por la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA) y otros organismos nacionales, estatales y locales con el fin de salvar de la extinción a la barrera coralina de Florida.

Los corales de la familia Mycetophyllia son nativos de Florida y el mar Caribe y su reproducción comienza con la diseminación del esperma en el agua, un proceso del que hasta ahora se sabía muy poco.

Ese esperma fertiliza los huevos que hay dentro de los corales reproductores, de los que sale luego una larva completamente formada, cuyas primeras evoluciones en el agua se han podido recoger en fotografías y vídeos por primera vez.

Hasta ahora, se ha logrado en los centros de investigación de Florida Aquarium que ocho especies diferentes de corales afectados por la enfermedad que produce la pérdida de tejido de esos animales se reproduzcan bajo su cuidado, dijo la científica Keri O'Neill.

El acuario dijo que es muy pronto para decir cuantas larvas y durante cuánto tiempo van a producir los corales cactus estriado que están bajo investigación en el Centro de Conservación de Apollo Beach.

