Escolares rusos descubren una nueva isla en el Ártico

Unos adolescentes rusos, miembros del grupo RiskSat, descubrieron una nueva isla en el Ártico y la bautizaron en honor al segundo cosmonauta ruso en volar al espacio, Guerman Titov, dijo hoy a Efe el coordinador del equipo de jóvenes investigadores, Alexéi Kutcheiko.

"Fue una personalidad legendaria y una persona muy humilde", explicó Kutcheiko la elección del nombre para el nuevo descubrimiento y recordó que en 2020 se cumplen 85 años desde el nacimiento de Titov, que aparte de ser el cosmonauta más joven también fue el autor de las primeras imágenes de la Tierra.

El hallazgo, realizado a través del monitoreo de imágenes de satélite, se encuentra en la región del remoto archipiélago de Nueva Tierra (Nóvaya Zemlya).

#Risksat #NewIslandDiscovery A team of schoolkids discovered with sat images a new-born island in Novaya Zemlya archipelago due to the Vilkitsky Glacier degradation. Sentinel-2 took the image of the ice bridge collapse between island and glacier. #Sentinel2 #Copernicus pic.twitter.com/AJTiYUJlFm — Alexey Kucheiko (@Alexindia1) July 13, 2020

El nacimiento de la pequeña isla, de una superficie de 5,6 hectáreas, fue detectado a comienzos del mes y se debió a la retirada de hielos de uno de los glaciares de la zona.

Se trata del cuarto descubrimiento de los miembros del RiskSat, realizados en el último lustro.

"Los tres anteriores también estaban cerca de Nueva Tierra, y uno se ubica en la zona del glaciar de Schmidt", explicó el dirigente del grupo en declaraciones a Efe.

Kutcheiko precisó que las investigaciones del Ártico es solo una de las tareas de los ocho adolescentes que forman ahora parte del grupo que también se dedica al monitoreo de desastres naturales y accidentes ecológicos, entre otras labores educativas.

Así, los alumnos rusos ya han analizado imágenes de las con.secuencias del reciente derrame de diésel en Norilsk, en el Círculo Polar ártico, y tienen en mente nuevos proyectos, como el monitoreo de las poblaciones de morsas en peligro de extinción.

Por su parte, la Sociedad Geográfica Rusa prometió enviar próximamente una expedición naval a la nueva isla descubierta por los escolares rusos.