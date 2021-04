En esta época de pascua florece la hermosa flor del Espíritu Santo, la cual es considerada una obra de arte de la naturaleza y muchas personas tienen la creencia que sí se envía en estas fechas, aunque sea en forma digital en ella van las bendiciones del Espíritu Santo y la Divina Providencia.

Aunque en México no es tan grande su cultivo el ingeniero agrónomo Abiel Gutiérrez explica que esta si se pudiera "dar" con ciertos cuidados específicos.

A su decir se debe tener cuidado en su siembra, vigilar la cantidad de humedad que debe tener la planta para que no sea afectada por hongos en su sistema radicular.

Lo ideal es ponerla en un lugar fresco y observar que no se le seque el sustrato porque requiere de un grado de humedad. Según el especialista es recomendable sembrarla en un envase que tenga un espacio de 12 pulgadas de largo, para que tenga una buena profundidad y se le pueda echar buen sustrato, con materiales de vegetales. Es importante cuidar que el ph del agua sea neutro, sin mucho cloro y supervisar algunos áfidos (insectos) que las atacan por debajo de las hojas.

Al ser una planta del trópico prefiere un clima húmedo se adapta y desarrolla mejor a una altura de 500 a 700 metros sobre el nivel del mar, aunque se puede cultivar bien en otras zonas.

Para abiel Gutiérrez cuando se adquiere esta planta en algún vivero está debe tener un bulbo de 15 centímetros de largo, ya que si es más pequeño demora mucho en florecer.

Cuando la planta demora hasta un año a un año y medio sin dar la flor es porque no está en las mejores condiciones: no tiene la nutrición necesaria o no tiene el clima ideal, todo va a depender de la condiciones de suelo y clima donde se encuentre.

Cuando está bien cuidada tiene tendencia a florecer todo el año y sus mejores meses son de julio a octubre.