Greta Thunberg no participará en marchas de Francia

La militante sueca Greta Thunberg, esperada en Francia para participar el viernes y sábado en manifestaciones contra el cambio climático, anuló su presencia debido a "motivos familiares", anunció en Twitter.

"No podré participar en las marchas de Grenoble y París el viernes y el sábado por motivos familiares", indicó este martes la adolescente de 17 años. "Espero volver a Francia lo antes posible".

Due to family reasons I will not be able to participate in the marches in Grenoble and Paris this Friday and Saturday. Hope to return to France as soon as it’s possible. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 10, 2020

Estas manifestaciones fueron organizadas por asociaciones ecologistas, coincidiendo con la primera vuelta de las elecciones municipales en Francia, el domingo.

Thunberg se ha convertido en emblema de la lucha contra el calentamiento global y en portavoz de millones de jóvenes que exigen a los gobiernos que actúen sin demora contra este fenómeno que amenaza a las futuras generaciones.