Tips para unas plantas ¡espectaculares!

Lo mejor que puedes hacer para equilibrar tu decoración sin duda es tener plantas, estas además de elevar cualquier rocín del hogar, la oficina y negocio, además proporcionan oxígeno y en culturas como las del Feng Shui, atraen la armonía y prosperidad.

Pero si eres una persona que como muchas, se les “secan”, Areli Benítez, experta en botánica nos comparte para Diario de Querétaro, el ABC de lo que se necesita para que tus plantitas estén ¡preciosas!.

LA MACETA

Cuando se compra una planta generalmente está viene llena de orificios pues esto es benéfico cuando se encuentra en un vivero pues su riego es abundante y con ello no se inunda, pero a decir de Arana una vez en casa se debe trasplantar a una maceta más grande Idealmente, de barro, material que permite que la tierra se oxigene mejor, a diferencia de las de plástico o de cerámica. Un truco útil es poner dos dedos de grava en el fondo, y encima la tierra, para que sirva de drenaje.

SUSTRATO

Los sacos que venden en la carretera, son baratos pero no suelen ser de buena calidad, vale la pena ir a un centro especializado donde puedan indicar cuál es el sustrato ideal según lo que se trasplantara; verdes, con flor, cactus, orquídeas, entre otras.

La tierra ayuda a saber si se está regando de forma adecuada. "Hay plantas más resistentes a la deshidratación, como el ficus o los geranios, que no sufren tanto la sequía, pero lo mejor es que el terreno conserve siempre algo de humedad sin que se empape, porque el agua no solo alimenta a las plantas, también permite que en la tierra viven microorganismos que ayudan a asimilar nutrientes".

TIPO DE PLANTAS

Es importante informarse sobre la planta que se adquiera para tener idea cómo regarla, porque no todas necesitan la misma dedicación. Por ejemplo, las begonias o las petunias son delicadas y se deshidratan rápido, por lo que necesitan más riego. Por su parte, las plantas crasas cactus, aloe vera o jade soportan mejor la sequía.

EL LUGAR DONDE SE VIVE

Las condiciones meteorológicas de Querétaro no son las mismas que las de Sinaloa, por ejemplo, por lo cual su riego varía en función del lugar donde se vive. Es importante tomar en cuenta la orientación de la casa, pues no es lo mismo que esta dé al norte, donde es probable que las plantas no reciban casi luz, a que dé al este, tendrán luz durante gran parte de la mañana.

EL AGUA

La zona también determina la calidad del agua. Para regar, se recomienda el agua con acidez neutra. El agua con un pH superior a 8, no es tan buena porque forma manchas en las hojas y provoca que las plantas pierdan brillo, lo que dificulta la absorción de la luz. Lo ideal en estos casos es que se rueguen sin mojar el follaje.

Una buena regadera o, si se hace con manguera, mejor con un cabezal que proyecte el agua en forma de lluvia y no de chorro, porque "la caída de las gotas es menos agresiva y no desplaza la tierra.

EL HORARIO

Lo ideal es regar temprano, o después del atardecer, y evitar las horas de sol, porque los rayos solares hacen un efecto lupa al atravesar las gotas de agua que quedan suspendidas en las hojas y pueden quemarla. Aparte de que gran parte del agua se evapora y es un gasto enorme, según dice el experto, además de mencionar que el césped, es preferible regar por la noche.

LA PODA

Tras la poda, es imprescindible regar, porque cuando se cortan las plantas estas pierden humedad. Hay que tener cuidado de no podar en exceso y siempre dejar alguna rama sin tocar, porque son las hojas las que producen la energía y si se cortan todas esto hace que la planta se esfuerce hasta el límite para sacar nuevos brotes. La poda no debe hacerse tampoco en las horas centrales del día.

Si la planta necesita agua está avisará, primeramente mostrando la tierra seca, la punta de las hojas se hace amarillenta o marchita, la caída de las flores y, en una fase más avanzada, con la caída de las hojas.

Para reanimarla, se puede sumergir la planta en un cubo lleno de agua hasta la mitad. Cuando la planta deje de burbujear estará suficientemente mojada y podremos devolverla a su sitio.

