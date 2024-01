¿Es hoy el día más triste del año?

El "Blue monday", es un término que se le da al tercer lunes de enero de cada año, y se considera el día más triste del año. Fue creado por el profesor Cliff Arnal, y se ha popularizado año con año, pues las empresas aprovechan la fecha para promocionarse.

De acuerdo con su creador, este se considera el día más triste del año por algunos factores determinantes, cómo las deudas que se adquieren por las fiestas decembrinas, el no cumplir con los propósitos de año nuevo, el clima y el regreso al trabajo, después de un período largo de vacaciones.

Salud Pese a que se ha popularizado, el Blue Monday no existe

El término se popularizó en 2005 cuando la agencia Sky Travel, ahora desaparecida, publicó una nota en la que destacaba los supuestos estudios de Cliff Arnal y afirmaba que la solución era planificar un viaje con sus servicios.

Sin embargo, no hay un verdadero sustento científico para afirmar que el "Blue monday" existe realmente. El psicólogo Erich Matamoros, afirma que en Latinoamérica no le hacemos caso a este término "es ese tipo de mentira que se repite tantas veces que se vuelve verdad. No hay un sustento científico y solo se usa para aumentar el consumismo”.

Realidad del mes de enero

Guadalupe García, docente de profesión, evita pensar en el tema “evito pensar en eso para no atraerlo, pero hoy me siento peor que nunca. Entre mis males físicos, como la bronquitis que no se va y la depresión que siento de regresar a mi trabajo, no sé si sea coincidencia o verdad”.

Elizabeth Galván coincide en que no son épocas buenas, pero no considera que no es el día, sino por el mes “Yo sí ando como bajoneada y pensé que eran mis hormonas. Tuve que pagar algunas deudas y las cosas no van bien en mi trabajo”.

Análisis El toque femenino | El día más triste del año

Por otro lado, hay personas q no sientes diferencia por el día como María Anaya “no confío en lo que se dice de este día, siento que es mito. Yo estoy normal y mi día ha estado normal. Siento un poco de sueño porque no dormí bien, pero nada más”.

Mayra Segoviano afirma que no sabe si existe o no, pero que ella no ha sentido nada malo “Yo amanecí muy activa, triste no me siento y ya estoy cocinando lo de mi familia”.

Recomendaciones para no caer en la tristeza

Algunos de los factores que pueden influir para sentir esa tristeza de la que se habla, es lo que en México conocemos como la cuesta de enero, que es una situación económica dónde venimos un poco más gastados por las fiestas.

Entre las recomendaciones que los expertos recomiendan para no caer en la depresión durante estas fechas, es mantener tu mente ocupada y despejada de pensamientos negativos, realizar actividades agradables, pasar tiempo con tu círculo de confianza, además de descansar, comer bien y hacer ejercicio, y llevar a cabo tu día de manera normal.