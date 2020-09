Evita que tus gafas se empañen mientras usas cubrebocas

En 2011, dos científicos publicaron un estudio en el cual dieron a conocer un truco simple y fácil que puedes realizar en tu hogar para frenar la condensación de líquidos en tus gafas, a pesar de que existen productos en aerosol antivaho, este tip no implica ningún riesgo al colocar productos químicos fuertes cerca del área sensible en tus ojos.

Los pasos que debes de seguir para proteger tus gafas de la humedad es:

1. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Foto: Cortesía | IStock



2. Moja tus gafas y aplica un poco de jabón en los cristales, o bien, puedes hacer una mezcla de agua con jabón y frotar los cristales.

3. Enjuaga con agua tibia y retira el exceso de agua con una toalla de papel absorbente o espera a que se sequen.

Foto: Cortesía | IStock

4. De esta manera, los lentes de tus gafas no deben empañarse cuando uses cubrebocas.

Foto: Cortesía | IStock



Pasos muy simples pero científicamente comprobados; usar el cubrebocas dirige el aliento más cálido y exhalado hacia arriba, en lugar de hacia afuera como normalmente se hace, este vapor de agua caliente se condensa en la superficie más fría de los cristales y hace que se formen pequeñas gotas de agua y se empañen.

Foto: Cortesía | IStock

El agua jabonosa deja atrás una película tensioactiva indetectable que reduce dicha tensión superficial y permite que estas moléculas de agua se extiendan uniformemente en una capa transparente.





Fuente: Annals of The Royal College of Surgeons of England