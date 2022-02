Las plagas bíblicas tienen una explicación científica, ¿la conoces?

Existen varias creencias relacionadas con temas religiosos, uno de los más populares y sonados alrededor del mundo son las diez plagas bíblicas, las cuáles son narradas en el libro del Éxodo de la Biblia. Todo inició cuando los hermanos Moisés y Aarón, en varias audiencias dadas por el faraón, le informaron que Dios castigaría Egipto con diez males si no liberaba a su pueblo para que pudiesen continuar su viaje hacia Israel.





Actualmente es posible explicar la causa de cada una de estas 10 plagas, desde una perspectiva más científica y no basada en creencias religiosas, como lo hacían antiguamente. Aquí te decimos cuáles fueron estos sucesos que parecieran sacados de una película, así como la explicación que diversos expertos le han atribuido a cada uno de ellos.

Primera plaga: el agua que se convirtió en sangre





De acuerdo con el libro del Éxodo, Moisés convirtió el agua del río Nilo en sangre, además, su hermano Aaron hizo algo parecido en las albercas, canales y estanques de todo Egipto. Debido a esto, el agua no se podía beber, e incluso los peces que habitaban allí murieron.

Al hablar de una explicación científica, se pudo haber tratado de una plaga de algas rojas. De hecho la Oscillatoria rubescens , conocida como alga Sangre Borgoña, posee una antigüedad de aproximadamente 3 mil años, y hoy en día sigue pintando el agua de rojo cuando muere.





Segunda plaga: la impactante lluvia de ranas





Esta plaga no ha sucedido sólo una vez, existen registros recientes que han descrito la misma situación en varias partes del mundo.

Se cree que con la llegada de las algas tóxicas antes mencionadas, las ranas se vieron obligadas a abandonar su hogar, por lo tanto, miles de ellas saltaron para buscar sobrevivir.

Tercera plaga: piojos





Al morir miles de anfibios, las pulgas y otros insectos se vieron libres y comenzaron a reproducirse sin control alguno.





Cuarta plaga: bestias salvajes





De acuerdo con el Éxodo, la siguiente plaga fue protagonizada por animales como escorpiones venenosos y serpientes, además de osos, leones, etc. No obstante, en 1996 se publicó un estudio en Cadeceus que afirma que todo fue provocado por una alteración del clima.

Además, dicho estudio expresa que la cuarta plaga fue causada por varios enjambres de moscas de los establos, mismas que con sus mordeduras producen ciertos tumores.





Quinta y sexta plagas: Ganado enfermo y forúnculos





La tremenda multiplicación de insectos dio como resultado la quinta y sexta plagas, aquellas que la Biblia define como pestilencia, enfermedades epidémicas que se encargaron de extinguir al ganado de los pobladores, quienes también se vieron afectados con enfermedades que pudieron ser transmitidas por mosquitos, tal como el de la malaria.

Séptima plaga: Lluvia o granizo de fuego





La causa de esta plaga fue nada más y nada menos que un desastre natural. Se trató de una enorme erupción volcánica que tuvo lugar cuando Thera un Volcán de Santorini estalló hace aproximadamente 3 mil 500 años, lanzando una enorme cantidad de cenizas volcánicas.

Científicos del Instituto de Física Atmosférica en Alemania, señalaron que dicha ceniza pudo haber impactado con tormentas en Egipto y dar como resultado un impactante granizo de fuego.





Octava plaga: la terrible lluvia de langostas





Luego de que las anteriores plagas se presentaron, el faraón seguía deteniendo al pueblo judío, por lo tanto, la Biblia dice que Moisés lanzó otra terrible plaga: lluvia de langostas.

La erupción del volcán antes mencionado desató las condiciones climáticas adecuadas para que las langostas se multiplicaran rápidamente, de acuerdo con una investigación hecha por el biólogo molecular, Siro Trevisanato, se encargó de escribir el libro " The Plagues of Egypt: Archaeology, History and Science Look at the Bible " .

El clima se alteró de manera drástica gracias a las cenizas, dando como resultado lluvias excesivas y condiciones perfectas para que las langostas hicieran una gran fiesta.





Novena plaga: la tenebrosa oscuridad





La penúltima plaga fue un episodio lleno de oscuridad. Esta podría ser explicada en base a dos teorías, la primera es que las cenizas bloquearon la luz solar, y la segunda sería un eclipse solar.

De acuerdo con los escritos antiguos del Éxodo, "las personas no podían ver entre sí" por tres largos días, y exactamente el 5 de marzo del año 1223 a.C. tuvo lugar un eclipse con características similares, de acuerdo con un estudio publicado por el experto en astronomía, Iurii Mosenkis.





La décima plaga: la muerte de los primogénitos





La plaga final fue una de las más terribles y trágicas, puesto que los primogénitos de Egipto perdieron la vida. Se cree que la causa pudo ser un hongo que contaminó el grano de trigo y como los primeros hijos varones se encargaban de recolectarlos, pudieron perder la vida debido a toxinas dañinas.

Lo anterior fue afirmado por John Marr, el jefe de epidemiología del Departamento de Salud de Nueva York, para el portal Slate .





Nota publicada originalmente en el Diario de Xalapa