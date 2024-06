"Hot rodent men": la tendencia este verano

Cada día de las redes sociales salen nuevos términos y canones de belleza. Por ello, todo parece indicar que la tendencia para este verano son los "hot rodent men" (roedores atractivos en español), y no, los usuarios no están hablando de animales; sino de un nuevo término para describir a aquellos hombres que no son "convencionalmente" atractivos pero que han revolucionado las redes sociales por su carisma.

Figuras públicas como Timothée Chalamet, Jeremy Allan White, Mike Faist, Josh O'Connor, Matty Healey, Barry Keoghan, los hermanos, Kieran y Macaulay Culkin son algunos de los que son referenciados como ejemplos para explicar esta nueva categoría que puede también ser entendida en español como "galanes con cara de rata".

La conversación sobre este término renació en las redes luego del lanzamiento del reciente video musical de Sabrina Carpenter, "Please Please Please", mismo que es protagonizado por su novio Barry Keoghan. Al parecer, el papel de "chico malo" que hace en el video fue suficiente para avivar su "sex appeal" con el público.

Si bien, esa fue una excusa para que volviera a circular "hot rodent men" en las redes, algunos señalan que todo parece indicar que es una preferencia propia de la generación Z y que llegó para quedarse. "Las masas, incluida a mí misma, demandamos actores con rostros mucho más interesantes y nuestras plegarias fueron respondidas", expresó un usuario en X.

No obstante, no todas las personas opinan que el término es del todo positivo. Para unos es una categoría despectiva y que, aunque en teoría se trata de un cumplido, continua replicando algunos estereotipos y refuerza la idea de crear distintivos entre lo que "tradicionalmente" es aceptado con lo que no. "Es sumamente grosero y cruel. Es mejor decir que no son el típico galán de Hollywood, y ya", puntualizó otro cibernauta.

