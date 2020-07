Kult | La capacidad no es tatuada, es demostrada

Han pasado ya 20 años del siglo XXI y la discriminación está, quizás, en uno de sus peores momentos, ya sea por motivos raciales, religiosos, tauajes, perforaciones o las modificaciones corporales, pero mientras algunos gobiernos se quedan cruzados de brazos y sin propuestas ante las agresiones y el hostigamiento que esto provoca, la sociedad forma frentes para reducir estas conductas que pueden desembocar en tragedias.

En este sentido, un grupo de jóvenes mexicanos se organizó para luchar formalmente contra la estigmatización y acoso que viven quienes tienen alguna variación corporal.

Roberto Castillo es el fundador y director de Mi Capacidad No es Tatuada, es Demostrada (MCNTD), una asociación civil que combate la discriminación hacia las personas tatuadas, perforadas o con cualquier tipo de modificación.

A partir de la discriminación que Roberto Castillo vivió, decidió emprender una campaña de concientización y fundar la Asociación Civil / Foto: Cortesía MCNTD

“Hacemos un acompañamiento legal a las personas que han sufrido discriminación, ya sea al pedir un empleo o por algún despido injustificado. También hemos tenido casos de chicos que son discriminados en las escuelas por su apariencia física”, asegura el activista.

“Nosotros les damos la asesoría jurídica para que puedan hacer algo, y también los canalizamos con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) o con Conapred si les sucede en otra parte del país, además de que realizamos campañas en medios digitales de concientización, tolerancia y respeto por lo diferente”.

Las campañas en redes sociales que hace la asociación MCNTD a las que se refiere suelen estar acompañadas de mensajes creativos, memes y videos, para darle mayor visibilidad al fenómeno de la discriminación en México.

Otra de las herramientas que ofrece la asociación civil es un curso de capacitación dirigido a empresas, marcas e instituciones que deseen crear políticas de trabajo inclusivas y ambientes laborales libres de prejuicios y estigmas.

Me han discriminado o basado su juicio en mi aspecto, porque tengo tatuajes en dedos y brazos. En mi ocupación también ha habido discriminaciónTania Niebla / Actriz

EL TAMAÑO NO IMPORTA

“Suele decirse que sólo si tienes un tatuaje grande te van a discriminar, pero la verdad es que no importa el tamaño del tatuaje. Recuerdo el caso de un chico que trabajaba en Casino Life, y que tenía tatuajes en los brazos, aunque las mangas del uniforme los cubrían.

“También tenía un tatuaje en el dedo índice el cual se cubría con un anillo para ir a trabajar… Un día no se puso el anillo, le vieron el tatuaje y lo despidieron”, recuerda el activista.

La AC que Roberto dirige, impulsa la cultura de la denuncia e invita a las personas que son discriminadas por tener cualquier modificación corporal a avanzar en ese proceso, el cual muchos no llevan adelante porque les parece engorroso o porque no desean meterse en problemas: “La asociación es grande y todos los servicios que proporcionamos, incluidos los jurídicos y todos nuestros eventos, son completamente gratuitos”.

Y recuerda otro caso que fue más allá de lo laboral: Varias personas comenzaron a denunciar que estaban siendo hostigadas dentro las instalaciones de Six Flags, donde los propios empleados del lugar les pedían que se cubrieran los tatuajes o en caso contrario, salieran del parque. En este caso MCNTD, en compañía de Copred, presionó mediante sus redes sociales -donde tienen una fuerte convocatoria- para exigir a la empresa que detuviera estas prácticas, y lograron que se colocara una placa en la que el lugar se comprometía a no discriminar a personas tatuadas.

De acuerdo con Roberto Castillo, Casino Life y Six Flags no son las únicas empresas mexicanas que llevan a cabo este tipo de prácticas discriminatorias: “Como algo sistemático, por ejemplo, en la compañía Bimbo no puedes entrar a trabajar si estás tatuado... En las vacantes de empleos que se anuncian en los periódicos ya no está permitido buscar candidatos ‘sin tatuajes’, pero se usa el término de ‘buena presentación’, que también discrimina mucho, porque ¿cuál es la buena presentación? Por cierto, en las escuelas de criminalística alrededor del país también hay muchos estigmas y prejuicios de ese tipo”.

Foto: Cortesía





He sufrido discriminación por mostrar mis tatuajes. Un día en Plaza Satélite, llevaba una playera sin mangas y me empezaron a seguir los guardiasIván Castillo / Médico

RESISTENCIA

A partir de la discriminación que Roberto ha vivido en carne propia, decidió poner manos a la obra con esta Asociación Civil.

“MCNTD inicia en 2011 como una campaña de concientización en redes sociales que se vuelve superviral. En 2015 decidimos constituir la Asociación Civil, para poder ayudar a la gente, porque la situación que vive una persona morena con tatuajes es distinta a la que vive una persona blanca con tatuajes; suceden un montón de fenómenos y se deben atacar todos con el respeto y la tolerancia”.

-¿Cómo has vivido la discriminación?

-La he sufrido desde que soy pequeño. Soy una persona prieta, me gusta mi color de piel; pero los estigmas en la sociedad hacen que te traten de otra forma. El hostigamiento policíaco en el Estado de México es terrible; yo recibí golpizas por parte de la policía de Satélite en mi adolescencia. Sólo por ir caminando te detienen, te interrogan y golpean… Cuando crezco, me llega a gustar el rock y me dejo el cabello largo y luego me pongo tatuajes… por ahí empiezas a recibir un comentario por parte incluso de tu propia familia, pero cuando te encuentras en la calle, esa reacción se convierte en golpes… En los centros comerciales los guardias aún me siguen, me hostigan.

Mercedes Hoffman / Foto: Cortesía

Me han discriminado por ser mujer, por tener tatuajes y por tener el cabello de color... Siempre me dijeron: tú te lo buscasteMercedes Hoffman / Escritora

¿Qué está haciendo este gobierno para combatir la discriminación?

-Nada… Absolutamente nada. Te voy a ser franco: el Presidente no se atreve a aceptar el problema que hay de los feminicidios. Y las reacciones ante lo de Conapred, bárbaras. Yo no estoy a favor de eso, sino de que se haga una reestructuración de este organismo que es de los pocos que está preocupándose por el tema. Los presupuestos para instituciones como Conapred se recortan año con año… Nosotros somos una AC apartidista desde el inicio, pero siempre tenemos un ojo crítico para lo que está sucediendo (…) A mí me parecen muy despectivos los términos que utiliza el presidente López Obrador de fifís, chairos, etcétera, es muy denigrante la forma en que se expresa.

El 18 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por desaparecer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), e integrar sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

“Sí (debe desaparecer), y que (la Secretaría de) Gobernación, que tiene que ver con derechos humanos, se haga cargo.

Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia”, comentó en la conferencia matutina de ese día.

Sin importar el tamaño de los tatuajes, algunas compañías no toleran la tinta en sus empleados / Foto: Roberto Hernández

Además, el mandatario añadió que desconocía de la existencia del organismo. “Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conapred”.

Justificó que en el contexto de la pandemia es necesario ahorrar todos los recursos que sean posibles para destinarlos a la atención de la enfermedad, por lo que los fideicomisos y los organismos creados en administraciones pasadas deben desaparecer, porque “no generan beneficios para el pueblo de México”.

¿Qué le dirías a las personas que desconfían de un miembro de una pandilla, por ejemplo?

-Creo que debemos tratar a todas las personas con el mismo respeto. Si yo perteneciera a una pandilla y saliera a comprar un kilo de tortillas, nadie tiene el derecho de juzgarme si no estoy cometiendo un delito… No se debe discriminar a nadie, en absoluto.

¿Qué sigue para MCNTD?

-Tenemos distintos planes. Recién empezamos una nueva campaña de protocolos de hábitos y limpieza dentro de las instalaciones de tatuajes, que se llama “Sin cubrebocas no hay tatuajes”; estamos informando a quienes quieran tatuar o tatuarse que tienen la obligación de usar el cubrebocas.

