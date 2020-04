La Mirada de Fernando Reyes|Una mirada alterna al COVID y a la Fotografía desde casa

En una experiencia de total inmersión, cada vez más gamers han encontrado en los videojuegos la posibilidad de fotografiar escenarios idílicos y momentos dignos de ser recordados. Juegos como Grand Theft Auto 5, Metal Gear Solid y Doom Eternal, proporcionan a los amantes de esta disciplina y de los videojuegos, herramientas que les posibilita manipular los encuadres, la profundidad de campo y las perspectivas desde el mundo digital.



Además de estas herramientas que pueden encontrarse en juegos electrónicos como The Last of us– donde incluso se puede añadir filtros, granulados y viñetado a las instantáneas–, algunos usuarios han recurrido al “screenshotting” (arte de hacer capturas de pantallas), como Andy Cull y Ducan Harris, quienes son reconocidos actualmente en el medio como grandes “fotógrafos virtuales”.

En tiempos de pandemia esta es una alternativa para crear, y una oportunidad idónea para experimentar nuevas formas de hacer fotografía; sobre todo para aquellos fotógrafos de a pie ,acostumbrados a recorrer la ciudad con su cámara al hombro.