La sábila ideal para lucir radiante, aprovecha sus beneficios

Esta planta pertenece a la familia de las suculentas, a la sábila o aloe vera, se le adjudican propiedades beneficiosas para la salud. En el cutis es hidratante, alivia irritaciones y estimula la producción de colágeno.

Entre sus múltiples beneficios ayuda a quienes padecen de párpados caídos, los cuales dan un aspecto avejentado y hacen que el rostro se vea cansado, está problemática principalmente se da por falta de producción de colágeno el cual brinda elasticidad a la piel, aunque no se debe pasar por alto que la genética juega un papel importante.

El exceso de piel del párpado superior o el extremo de este, puede llegar más abajo de lo que debería, a esto se le conoce como ptosis, o bien, puede haber un exceso de piel abolsado en el párpado superior lo cual hace una dermatocalasia, que al combinarse da la afectación del llamado párpado caído, explica un artículo publicado en Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo con el escrito es importante verificar la causa de la caída del párpado, ya que más allá de no verse estéticamente bien pudieran existir algunos padecimientos más serios como:

Tumor alrededor o detrás del ojo.

Diabetes

Síndrome de Horner

Miastenia grave

Accidente cerebrovascular

Inflamación del párpado

Pero cuando no se trata de estas afectaciones y sólo es por falta de colágeno o herencia, según la dermatóloga Araceli Balcazar, esta afección se puede prevenir y tratar con mascarillas naturales como la de la sábila.

MASCARILLA DE ALOE VERA

Cuatro cucharadas de yogur natural

Cuatro cucharadas de aloe vera, (parte transparente de la sábila)

Cinco rodajas de pepino sin cáscara

PREPARACIÓN

Incorporar todos los ingredientes en la licuadora y batir hasta obtener una fórmula homogénea. La mezcla se pone sobre el párpado alrededor de los ojos y se deja actuar por 20 minutos. Pasado el tiempo, se enjuaga con agua fría.

Para mejores resultados debe aplicarse al menos dos veces por semana.

Los beneficios de esta planta son muchos, además de ser muy fácil de cultivar por lo que siempre se puede tener a mano una planta de Sábila, entre las investigaciones sobre su uso los beneficios que da es que es excelente para quemaduras (no graves) de sol, heridas, acné, algunas infecciones cutáneas, según lo refiere el sitio Mayo Clinic, aunque es muy buena, los dermatólogos indican no utilizarla de manera directa a la piel, principalmente si está está lesionada, además de saber si la persona no es alérgica al aloe vera.

Otros de los beneficios que tiene la sábila son:

Regenerador de tejido, el gel de Aloe vera acelera el proceso de cicatrización de una herida.

Funciona como analgésico para dolores musculares, reumáticos, dentales y migrañas, basta con tomar o aplicar el gel en la zona afectada.

La planta de Aloe vera contiene una sustancia llamada acíbar conocida por sus propiedades laxantes que tiene que extraerse de los productos cosméticos para quitar los efectos purgantes y tóxicos que no se necesitan.

Anticoagulante, antihistamínico, antiviral y antimicrobiano ya que combate enfermedades como el pie de atleta y la gastroenteritis.

Como siempre es importante antes de utilizar cualquier producto acudir a un especialista para verificar que este no sea dañino para nuestra salud, incluso si como en este caso se trate de un producto natural, ya sea directo de una planta o bien en medicamento.