Mhoni Vidente predice una nueva pandemia para 2025

La tarotista Mhoni Vidente hizo tremendas revelaciones a través de su cuenta de TikTok donde anunció que para el siguiente año el mundo vivirá una nueva pandemia, aún más agresiva que la del coronavirus, motivo por el que varios de sus usuarios se han alarmado.

Desde fines del año pasado Mhoni anunció que a través de una revelación vio un ángel que la acompañaba y pronosticó que el mundo padecerá una nueva pandemia. En el video dio la fecha precisa de cuándo ocurriría este suceso. En su experiencia vio a multitudes vacunándose en medio de la desesperación para librarse de un nuevo virus. "Será peor que el Covid-19", mencionó en aquella ocasión.

Doble Vía Si eres de los que pone su canción favorita como alarma ¡No lo hagas más!

Hoy nuevamente revela el suceso e indicó que los efectos son catastróficos y por desgracia no hay vacunas, ni cura para tan alarmante hecho. “El ángel de la muerte se está uniendo a Lucifer para que el ser humano, empiece a tener miedo y con ello poder dominar (…) incluso los líderes del mundo no sabrán cómo controlar esa enfermedad y no encontrarán la cura hasta después de dos años”.

Los usuarios de su cuenta comenzaron a realizar afirmaciones tanto de Access como de Ho'oponopono “canceló, canceló, canceló”, para que esta terrible y angustiante predicción no se manifieste.

La astróloga cubana ha mencionado en diversas entrevistas que su clarividencia se da a raíz de que un rayo le pegó y en la inconsciencia tuvo una revelación por parte de la Virgen de Fátima quien desde ese momento se convirtió en su guía espiritual.

Entre sus predicciones más populares y que han sido acertadas destacan:

El ascenso del primer papa latinoamericano, que se cumplió con el argentino, Jorge Mario Bergoglio, en marzo del 2013.

Anticipó la muerte del cantautor mexicano, Juan Gabriel, y también del basquetbolista, Kobe Bryant.

Para el año 2023 predijo terremotos, disputas políticas y tragedias alrededor del mundo.

@mhooniviidente..13 #mhonividente13 #horoscopo #signoszodiacales #signos #horoscopo #fy #fypシ゚viral #fyp #follow #zodiaco #españa🇪🇸 #españa #madrid #puertorico #puertorico🇵🇷 #usa🇺🇸 #florida #kansas #hawaii #colorado #michigan #minesota #california #dallas #montana #nevada#nueva #pandemia ♬ sonido original - MH🧿NI VIDENTE

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La primera de ellas se cumplió con el trágico sismo de 7.8° que sacudió Turquía y Siria el 6 de febrero del 2023 y que cobró las vidas de miles de personas.