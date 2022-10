Mitos del lavado de cabello

El cabello es el reflejo del rostro de cada persona, principalmente las mujeres son quienes gustan de tener una melena abundante, brillosa y saludable, por eso invierten tiempo y dinero para su cuidado, pero el lavado de este es un mito pues cada quien da su opinión, aunque muchas veces es errada.

Para la mayoría de las personas, incluso expertos en su cuidado recomiendan lavarlo solo tres veces por semana, para evitar su caída y no secarlo. Pero a decir de la dermatóloga Azucena Beltrán, esta práctica va más allá de lavarlo o no, pues para ella el cuero cabelludo es piel y por lo tanto necesita un cuidado similar al de la piel del rostro; la limpieza diaria es lo mejor para garantizar que esté saludable. "No pasarías días enteros sin lavarte la cara, especialmente si vives en una ciudad, entonces, ¿por qué le harías eso a tu cuero cabelludo", afirma.

Sin embargo menciona que su cuidado debe tener un balance pues no es lo mismo lavar un cabello chino a uno lacio y fino, y sobre todo vigilar el cuero cabelludo, si tiene caspa, es graso, tiene lesiones o está sano.

CABELLO DELGADO

A decir de la experta las personas con cabello de textura fina, a diferencia de lo que se cree deben lavarlo con shampoo todos los días, esto por su mayor cantidad de glándulas sebáceas, lo que significa que la grasa se acumula más rápidamente. El aceite natural que tiene el cuero cabelludo sirve para lubricar el pelo, que a la vez lo hace de acondicionador natural en medios y puntas.

CABELLO GRUESO Y RIZADO

Si se tiene el cabello con una textura más gruesa, áspera o rizada, es probable que el lavado diario no sea la mejor opción, pues puede dejar el cabello seco y poco saludable. Además, este tipo de pelo puede durar mucho más tiempo sin que luzca grasoso. ‘Una limpieza suave con menos frecuencia es mejor que un lavado’, aconseja Michael Shaun Corby, director creativo global de Living Proof. ‘El co-lavado es como lavarse las manos con loción para manos: no limpia el cabello, lo que puede hacer es contaminar y acumular toxinas en el cabello y el cuero cabelludo’.

o más limpio que su cuero cabelludo, por lo que es mejor enfocar su primer shampoo sólo en el cuero cabelludo, luego volver a lavarlo enfocándose en el cabello.