Mujeres con alta autoestima logran lo que quieren

En una era de mujeres que luchan día a día por sobresalir en cualquier ámbito, hay aquellas que se aman por encima de todo y son capaces de regalar este sentimiento y dar felicidad a quienes las rodean, pero siempre y no por egoísmo se anteponen primero ellas, según Araceli Urueta terapeuta holistica, primero uno se debe aceptar, amar y ser feliz para poder regalarlo a los demás, no se da lo que no se tiene.

Uno de los rasgos de las mujeres con autoestima alta, que mejor las define es su posicionamiento con respecto a las relaciones de pareja, ellas son independientes no necesitan tener necesariamente a alguien a su lado, se centran en ser felices, sin la necesidad de tener a otra mujer o a un hombre para sentirse plenas. Esto no quiere decir que no se enamoren, sino todo lo contrario, comenzarán una relación por decisión propia, no por "necesidad". asegura la terapeuta.

A decir del portal Refugio del Alma, ellas tienen un plan de vida saben que la satisfacción se encuentra en el camino más que en la meta, por lo que disfrutan luchando por sus sueños, por muy difíciles que sean. Tienen objetivos claros, los cuales son esenciales para llegar a la meta, caerse y levantarse forma parte de su camino y no se rinden fácilmente.

La confianza en ellas mismas es un punto que no olvidan saben concentrarse en lo importante. Y con ello no quiere decir que dejen atrás a los demás, sino que también dan importancia a su tiempo y a sus metas, aprevachando el tiempo a modo de que sea un aliado en su plan de vida.

Lo más importante a decir de Araceli Urueta es que no les importa ser perfectas, están más relajadas, admiten sus defectos y son capaces de carcajearse de ellas mismas, hacer más bromas y disfrutar mucho más de la vida. Este es el gran secreto de la felicidad que disfrutan las mujeres con seguridad.