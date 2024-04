¡Ojo con lo que lees hoy! Podrías ser víctima del Día de los Tontos

Cadenas de comida, empresas de maquillaje y artistas se suman al Día de los Tontos al jugarle una pequeña broma a sus seguidores mediante comunicados o promociones falsas y anuncios de broma. ¡Cuidado con lo que leas hoy porque pudieras ser tú, el próximo inocente de abril!

Si bien en Latinoamérica acostumbramos celebrar el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre, no podemos negar que una segunda oportunidad para realizar bromas prácticas a nuestros seres queridos resulta sumamente tentadora. Es por eso que año con año más y más personas se han sumado al Día de los Tontos -originalmente llamado "April Fool's Day" al ser una festividad de países anglosajones.

Celebridades como Salma Hayek utilizó su plataforma de Instagram para advertir a sus seguidores de los riesgos de esta festividad al publicar un par de imágenes de ella siendo alteradas para simular ser otra persona: "Cuidado chicos y chicas, no se dejen engañar en este #DíaDeLosInocentes", escribió en su último post.

Por otra parte, el rapero Eminem decidió sumarse a la festividad al jugar una broma pesada a sus fans al hacerles creer que tendrían nueva música del rapero: "Infinite por Eminem, disponible ahora", escribió en la descripción de su reel. "Maldito genio, por poco me lo creo", "eso fue cruel", "¡Demonios! Dije que no me dejaría engañar hoy pero me lo creí completito", fueron algunas de las reacciones que provocó el intérprete de "Mockingbird".

Además de los artistas, también las empresas de belleza y cadenas de alimentos se han sumado al día de las bromas al anunciar productos "limitados" fuera de su usual línea de producción o al dar a conocer que retirarán de su venta productos que son los favoritos por el público.

¿Cuál es la diferencia entre el 'Día de los Tontos' y el 'Día de los Santos Inocentes'?

Pese la semejanza en sus nombres y en su naturaleza bromista, ambas festividades no deben ser confundidas ya que poseen diferentes historias de origen. El Día de los Tontos se cree que nació luego de un cambio en el calendario gregoriano, y el Año Nuevo pasó a celebrarse en la fecha que hoy en día conocemos y no en abril, como originalmente se celebraba. El cambio generó confusión entre la gente -y rechazo entre algunos-, por lo que para "mofarse" de quienes seguían celebrando el Año Nuevo en abril, se les describía como "los tontos de abril", de ahí el origen de esta fecha.

Por su parte, el Día de los Santos Inocentes posee un corte mucho más religioso, al ser considerado como la conmemoración de los "Santos Inocentes" que murieron en la masacre de los niños menores de 2 años en Belén bajo las instrucciones del Rey Herodes. Se cree que originalmente recuerda todo lo que los padres se tuvieron que ingeniar para proteger a sus hijos de los guardias; sin embargo, con el tiempo también evolucionó a una fecha para realizar bromas o también conocidas como 'inocentadas'.