Perros, ¿capaces de detectar el Covid-19?

¿Pueden los perros detectar el Covid-19? La ONG británica Medical Detection Dogs cree que sí y empezó a entrenar a sus animales para que olfateen el coronavirus tras haber logrado identificar así otras enfermedades como el cáncer y el parkinson.

Esta oenegé, creada en 2008 para utilizar el agudo sentido del olfato canino en la detección de enfermedades humanas, comenzó a trabajar en el proyecto a finales de marzo.

En su sala de entrenamiento en Milton Keynes, en el centro de Inglaterra, los perros están siendo entrenados intensivamente para olfatear muestras del virus e indicar cuando lo han encontrado.

CV19 Detection Dog #5



Jasper had no idea how important his nose could be when he came to us from @Wood_Green as it could now be trained as part of a world-leading project to detect COVID-19.https://t.co/xuheY86pXG@LSHTM @durham_uni pic.twitter.com/mTBPgSEyIS — Medical Detection Dogs (@MedDetectDogs) 19 de abril de 2020

El procedimiento se basa en la idea de que cada enfermedad desprende un olor distinto, que los perros están en una posición única para oler.

Medical Detection Dogs ha trabajado con sus perros en el pasado para detectar cáncer, parkinson e infecciones bacterianas.

"Creemos que los perros pueden detectar el covid-19 y que podrán examinar a cientos de personas muy, muy rápidamente para saber quién necesita ser sometido a un test y aislado", explica a la AFP la doctora Claire Guest, fundadora y directora ejecutiva de la oenegé.

"Tenemos pruebas de que los perros pueden detectar bacterias y otras enfermedades, por lo que creemos que llevar adelante este proyecto marcará una gran diferencia en la capacidad de controlar la propagación del covid-19", agrega.

CV-19 Detection Dog #4



Star could soon join the fight against #COVID19 by being trained to detect the virus and leading the way for dogs to be deployed in other public spaceshttps://t.co/xuheY86pXG@LSHTM @durham_uni pic.twitter.com/fR9fF6hKHP — Medical Detection Dogs (@MedDetectDogs) 19 de abril de 2020

Guest está trabajando con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM) y la Universidad de Durham en el noreste de Inglaterra, el mismo equipo que recientemente colaboró para mostrar que los perros pueden ser entrenados para detectar la malaria.

James Logan, jefe del departamento de control de enfermedades de la LSHTM, asegura que aquel proyecto demostró que los perros pueden identificar los olores de los humanos con "una precisión extremadamente alta".

CV-19 Detection Dog #3



Storm is one of the amazing dogs that could be trained to detect #COVID19 sniffing subtle changes in temperature of the skin and as part of a team that could screen up to 750 people per hour.https://t.co/xuheY7OOz6@LSHTM @durham_uni pic.twitter.com/vDeEQ5hpKA — Medical Detection Dogs (@MedDetectDogs) 18 de abril de 2020

Y considera que hay "una probabilidad muy alta" de que sean capaces de detectar el covid-19 de forma similar y potencialmente "revolucionar nuestra respuesta" a la enfermedad.

El equipo tiene como objetivo entrenar a los animales durante un período de seis semanas para ayudar a proporcionar la herramienta de "diagnóstico rápido y no invasivo".

COVID-19 Detection Dog #2



Gentle giant, Digby, could be using his fantastic nose to detect #CV19 in the next few weeks to help provide a rapid, non-invasive diagnosis towards the tail end of the epidemic.https://t.co/xuheY86pXG@LSHTM @durham_uni @Bex_Arts pic.twitter.com/hvVkJzZDxY — Medical Detection Dogs (@MedDetectDogs) 18 de abril de 2020

Los perros también pueden detectar sutiles cambios en la temperatura de la piel, lo que potencialmente los hace útiles para determinar si una persona tiene fiebre.

Medical Detection Dogs también se han puesto en contacto con el gobierno británico para explicar cómo estos animales podrían ser valiosos aliados en la lucha contra la pandemia.

Si tienen éxito, estos peludos dispositivos de detección con cuatro patas podrían desplegarse en los aeropuertos para identificar a las personas portadoras del virus, señala Steve Lindsay de la Universidad de Durham.

COVID-19 Detection Dog #2



Gentle giant, Digby, could be using his fantastic nose to detect #CV19 in the next few weeks to help provide a rapid, non-invasive diagnosis towards the tail end of the epidemic.https://t.co/xuheY86pXG@LSHTM @durham_uni @Bex_Arts pic.twitter.com/hvVkJzZDxY — Medical Detection Dogs (@MedDetectDogs) 18 de abril de 2020

"Esto ayudaría a evitar que la enfermedad reapareciera después de que el actual brote se haya controlado", considera.

El número de casos de coronavirus confirmados en todo el mundo supera los dos millones y medio, aunque se cree que el número de infecciones reales es mayor, ya que muchos países sólo están analizando los casos graves o los pacientes que requieren hospitalización.

Lee más:

Virales [Video] Sin turistas, playa de Puerto Marqués se llena de bioluminiscencia Doble Vía ¡El amor todo lo puede! Neoyorquinos podrán casarse vía Zoom