Quesadillas sin queso…¡son tacos!

Próximos a cumplir un aniversario más de la Fundación de Santiago de Querétaro, en esta rotativa hacemos un recopilatorio de los temas más polémicos que existen en la ciudad, como el eterno debate de si ¡las quesadillas llevan queso!.

La “pelea” entre los venidos de la CDMX y los originarios queretanos, ha sido motivo de varios desencuentros de sobremesa y no solo entre los locales, personas de otros estados también defienden el término que si una tortilla está rellena de queso, es “quesadilla”, si tiene solo un guisado es “taco”.

La polémica llegó incluso a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) quien estableció un concepto del alimento: que la quesadilla en México, se define como "tortilla de maíz rellena de queso u otros ingredientes que se come caliente". Teniendo este antecedente las opiniones se dividieron y en redes sociales, el debate continuó y hasta tachar a la RAE de “equivocarse”.

En twitter los “chilangos” festejaron la definición de la Real Academia.

"Los chilangos ganamos", fueron algunos mensajes. "La RAE se equivoca" respondieron otros.

En la plataforma Change.org, en el año 2016, se presentó una iniciativa para corregir la definición de la Academia, “Retomar el concepto correcto de la palabra quesadilla”, mismo que fue presentado por Ricardo Mendoza Blancas.

El autor recuerda que en México "hay un debate sobre si la quesadilla lleva o no queso, es claro que el nombre lo indica y solo un estado de 32 de la República está a favor de que no lleva queso", durante varias entrevistas de la época Ricardo mencionó "he decidido poner en marcha esta petición para que la RAE retome el concepto verdadero, y sobretodo lógico, de la palabra quesadilla, y dejar de ser el ridículo ante Latinoamérica y el mundo".

Dicha petición no tuvo el eco esperado y solo alcanzó a obtener 81 firmas.

Para muchos esto es motivo de bromas, memes “siempre echan “carrilla” porque pido una quesadilla y mis amigos queretanos, hasta en coro me dicen es ¡taco! (…) yo no me “agüito”, pero hay gente muy sensible a eso”, cuenta Agustín Rosales quien tiene más de 10 años viviendo en la ciudad y continúa pidiendo 2 quesadillas de chicharrón, entre las carcajadas de sus amigos.

“La quesadilla con guiso es frita (…) si solo es una tortilla de maíz rellena de algún guisado es taco, ¡así sin complicaciones!”, dice Lala Flores quien es de Jalisco y residente en Querétaro por más de 10 años, “no es un pleito de queretanos contra chilangos (…) es un pleito de chilangos en contra de todo un país”, menciona entre risas.

La realidad es que sea taco de guisado o quesadillas, ambos platillos son deliciosos y en Querétaro hay exquisitas propuestas para disfrutar de este platillo con gran tradición.

Sean de maíz blanco, amarillo, morado y hasta rosa, rellenos de flor de calabaza, huitlacoche, huevo con chile, chicharrón con nopales, chicharrón prensado, papas, nopales, carne desherbada, carne en chile, frijoles, moronga, pollo en salsa, tinga y un sin fin de opciones más, un taco o quesadilla siempre cae muy bien a cualquier hora del día.

Y tú, ¿cómo los nombras?, ¿dónde venden las quesadillas y tacos más deliciosos en la ciudad? ¡Cuéntanos!