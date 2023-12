Rituales energéticos para este fin de año

La cena del 31 de diciembre, está cargada de rituales energéticos, que permiten a las personas generar ciertos deseos, como bajar de peso, ganar más dinero, o tener una mejor salud, y que se manifiesta a través de ciertas acciones, que podemos llevar a cabo con la guía de Alejandra Pavón Steffani, quien es terapeuta energético desde hace 12 años.

“Pienso que tener deseos de año nuevo, es inalcanzable, porque el desear algo energéticamente significa que -no lo tengo ahora y quiero tenerlo a futuro-, y la realidad es que nunca llegas ahí. Tenemos que hacer un cambio y empezar a actuar como si ya tuvieras todo eso que deseas, a través de la abundancia, las relaciones que contribuyen, la alegría y la facilidad”.

Lo primero que Ale Pavón menciona para el año nuevo, es el agradecimiento a tu persona. Una vez pasado el brindis del año nuevo y las uvas, recomienda tomarte un tiempo para ti, y reconocer que no estás solo y que siempre te tienes a ti mismo.

“Debes de darte las gracias a ti, por lo que hiciste, porque este año sobreviviste y estás aquí, y tienes mil posibilidades infinitas para el siguiente año. Por eso debemos tomarnos unos minutos antes o después del año nuevo para felicitarnos”.

En temas de los alimentos, se recomienda siempre cenar lentejas, porque trae una energía de la abundancia. Y en el caso de las personas que les gustan las piedras, deben buscar un cuarzo que sea de su agrado, no importa el color o el significado del cuarzo, y tenerlos cerca durante la cena, ya sea en un llavero, como collar o en su bolsa.

“Antes de usar el cuarzo, debemos limpiarlo. Para ello, se dejan los cuarzos sobre un plato de cerámica o de vidrio, con sal de grano, durante toda la noche (no tiene que ser luna llena), y lo dejas que se serene. Al día siguiente, los limpias con agua que corra, y listo. Cada vez que olvides que traes el cuarzo, debes volver a limpiarlo. Si se te pierde o se te cae, ya cumplió con su función y necesitas soltarlo”.

Finalmente, nos dio a conocer el ritual más poderoso que ella práctica. Para ello se necesitan 3 velas, una dorada (para la riqueza), una verde (para la salud) y una roja (para el amor), un plato de cerámica, tres manzanas rojas, arroz, lentejas, canela en rajas y en polvo, miel y polvo dorado.

Ritual de abundancia para iniciar con el pie derecho en el 2023.

“Las velas van pegadas en el centro del plato con la misma cera, y alrededor se ponen las manzanas, pero hay que sacarles el centro. Ahí colocarás los rollitos de canela, y alrededor de las manzanas pones azúcar, arroz y lentejas. Sobre las manzanas, echaremos la miel, la canela en polvo y el polvo dorado. Lo puedes prender antes o después de la cena, te das un tiempo de reflexión, y te vas a lo que quieres y cómo te sientes si ya lo tuvieras”.

Algo que menciona como curiosidad es que, aunque las velas se prendan al mismo tiempo, estas se van consumiendo en distintos momentos, y lo primero que se consuma, es lo que te va a llegar en el año en primera instancia. Cuando todo se consume, tiras todo lo que queda y limpias el plato.

NO PODEMOS PEDIR POR LOS DEMÁS

Ale recomienda vestir de blanco, porque es un color neutro, que absorbe todos los colores y permite que las cosas giren. Pueden ser calzones blancos, tu ropa de blanco o bien una prenda blanda. Para la reflexión del año nuevo, es importante atender a nuestra intuición y pensar que “las cosas no te pasan”, solo pasan. Finalmente, nos hace una advertencia sobre los deseos a nuestros seres queridos.

Velas para prender en año nuevo.

“Tú no puedes pedir por alguien más. Es un candado del universo. Puedes acompañar a alguien en una etapa difícil de su vida, y estar ahí. Pero cuando la gente dice “pido por ti”, no funciona, porque cada uno de nosotros, hacemos nuestras propias elecciones y la vida que tenemos es por esas elecciones. Las personas tienen que desear para sí mismas. Hay que dar desde el amor y la gratitud, y no desde la carencia, porque la energía del sacrificio es pesada”.

LA ENERGÍA SE MANIFIESTA DIFERENTE

Para Ale, el primer paso para empezar un camino energético diferente para el 2024, es agradecer de corazón por todo lo que tenemos. Vivir en gratitud por todo lo que tienes en tu vida, te enseña a soltar y las cosas se mueven de manera diferente. Deja de pedir y agradece.

“Agradece con tu corazón por todo lo que tienes, si estás enfermo en una cosa en específico, tienes salud en otros aspectos, si tienes hijos, pareja, comida, casa, carro, etc. Cuando vives en gratitud, la energía cambia. Algo que te ayuda mucho a jalar esa energía, es empezar a imaginar y comportarte como una persona que tiene lo que desea. Por ejemplo, si quieres trabajo, imagínate ya con el trabajo, levántate temprano y arréglate, y el universo acortará el tiempo para que llegue ese deseo. ¿Cómo sería tu vida si ya tuvieras tu peso ideal? ¿Cómo te comportarías si estuvieras sano?”.

Ale recomienda no hacer una lista de deseos, que son inalcanzables y que nunca se cumplen. En su lugar, aconseja que imagines que ya estás en la casa de tus sueños, con la pareja de tus sueños, o con el trabajo de tus sueños.

“Cuando empiezas a sentirte en esa energía, la manifiestas y cambia todo a tu alrededor. Siempre estamos poco conformes con lo que hay, y todo lo damos por sentado y la vida nos ha enseñado que no es así”.

Algo importante a tomar en cuenta, es que para sacar al máximo la buena energía del nuevo año, es que nunca veamos las cosas como buenas o malas.

“Están en la misma línea de la polaridad, las cosas solo son. No te paso “esto”, solo paso. Tenemos que soltar. Si se ponchó una llanta y ya no fui al trabajo, eso no significa que el resto de mi día será malo. Hay que resolver y continuar”.

También nos recomienda, omitir en nuestra vida, las frases como “Yo nunca” o “Yo siempre”, y en lugar de eso, realizar una pregunta que se considera sumamente importante para cambiar la energía como “¿Cómo puede mejorar esto?”.

Puedes seguir más consejos sobre las energías y las recomendaciones para mejorar tu vida, en el Facebook de Ale Pavón Steffani.