La pandemia podría colocar a más mujeres en puestos más altos

El ascenso de más mujeres a puestos de responsabilidad se convertirá en una práctica obligatoria para las compañías más competitivas durante la pandemia por Covid-19, según datos de LinkedIn. Ello, principalmente porque ellas lideran con empatía y apoyan al talento diverso.

De acuerdo con un estudio sobre pronósticos y tendencias en 2021, “la Covid-19 ha sido catastrófica para las mujeres, en particular para las que pertenecen a minorías, tienen bajos ingresos o son madres solteras, porque ha golpeado con virulencia sectores muy feminizados como el comercio, el turismo o la hostelería y los cierres de los colegios han obligado a muchas trabajadoras a abandonar por completo sus empleos”.

Pero en medio de esta crisis también se están observando cambios en la alta dirección, con más mujeres ocupando cargos ejecutivos durante la pandemia, incluso cuando la contratación a este nivel se ha reducido, según datos de LinkedIn.

“Es de esperar que esta tendencia continúe, ya que la irrupción del coronavirus está poniendo de relieve la importancia de liderar con empatía y de apoyar el talento diverso. A veces, no pasa nada durante décadas y, a veces, las décadas pasan en una semana. Estamos en ese momento”, dijo Lorraine Hariton, CEO de Catalyst, a propósito de los avances que anticipa durante la pandemia.

“No vamos a volver a la normalidad. Queremos ver cambios en lo que respecta al lugar de la mujer en el trabajo. Representamos el 50% de la fuerza laboral.”, opinó C. Nicole Mason, CEO de The Institute For Women's Policy Research.

Según los expertos, el ascenso de más mujeres a puestos de responsabilidad se convertirá en una práctica obligatoria para las compañías más competitivas.

Cinco recordatorios de autocuidado en pandemia

En México

De acuerdo con Sergio Díaz, socio director de VESTIGA, en México, “de acuerdo con nuestro monitoreo, sólo el 17% de las empresas en México tiene ahora la mayoría de sus acciones en manos de mujeres, lo cual nos indica el largo camino que aún queda por recorrer para una mayor participación de las mujeres en la creación de empresas, las cuales son las principales generadoras de empleo y actividad económica en el país. Hay un gran potencial ahí que debe ser aprovechado”.

De acuerdo con esta compañía, menos del 10% de dichas organizaciones es encabezada por una mujer en el cargo de directora o gerenta general o presidenta ejecutiva.





Prepárate para el horario de verano

¿Cómo estamos interactuando en pandemia?



Te recomendamos este podcast