Advierten de daño ocular por uso del celular

El uso prolongado de dispositivos electrónicos como son los teléfonos celulares o las tabletas, puede llegar a generar serias afectaciones a la salud, algunas de las consecuencias, es la miopía y cansancio ocular.

De acuerdo con la médico Oftalmólogo subespecialista en microcirugía del segmento anterior del ojo, Sandra Evelyn Cárdenas González, existen distintas afecciones producidas por el uso prolongado del celular, una de ellas, el desarrollo de miopía, pues mantener la mirada fija a una corta distancia por muchas horas al día ya sea con dispositivos electrónicos o incluso con libros tradicionales favorece el desarrollo de este error refractivo sobre todo en infantes, adolescente y personas que realizan trabajo de cerca.

“De hecho hay estudios que demuestran que a partir de 1970 se ha incrementado de forma considerable el número de personas miopes debido al cambio de hábitos de estudio y trabajo, por eso, se recomienda pasar más tiempo en actividades al aire libre, sobre todo en niños y adolescentes ya que eso retrasa el desarrollo de la miopía”.

La especialista a quien pueden localizar en las redes sociales con su mismo nombre, dijo que también mencionó que también se da cansancio ocular, este por mantener la mirada fija frente a la pantalla disminuye la frecuencia del parpadeo; de manera normal se parpadea cerca de 14 veces por minuto y mantener la mirada fija disminuye notablemente esa frecuencia lo que hace que los ojos no se lubriquen adecuadamente, apareciendo síntomas como ojo rojo, comezón, sensación de sequedad ocular, visión borrosa, ardor y dolor de cabeza.

“Estos síntomas no significan un daño permanente en los ojos, se trata de síntomas transitorios y la forma más fácil de evitarlos es parpadear con frecuencia para lubricar los ojos, usar lubricantes oculares y seguir la regla 20-20-20, es decir cada 20 minutos de mirada fija frente a la pantalla se debe mirar un objeto a 20 pies (aproximadamente 6 metros) por 20 segundos”.

Además, dijo, se debe mantener la pantalla a una distancia de aproximadamente 40 centímetros de distancia con un ligero ángulo hacia abajo con respecto a la cara del observado y disminuir el resplandor y el brillo.

Advierten de daños oculares por el uso de celulares. Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Explicó que el uso de lentes de contacto mientras se trabaja con un dispositivo electrónico produce mayor resequedad e inflamación por lo cual se recomienda usar lentes de armazón.

La especialista aseguró que también se genera, la perturbación del sueño, pues el uso de pantallas con emisión de luz azul por la noche puede interrumpir el ciclo natural del sueño del organismo conocido como “ciclo circadiano”, esto baja la calidad del sueño ya que disminuyen la producción de melatonina (la hormona del sueño) ocasionando fatiga y cansancio durante el día por lo cual se recomienda ajustar los dispositivos en modo noche, bajar el brillo de la pantalla o usar colores cálidos.

Asimismo dijo que se ha presentado con mayor frecuencia el desarrollo de estrabismo, esté relacionado con el uso excesivo de dispositivos electrónicos, a una distancia de 15 a 20 centímetros de distancia o menos, manifestados con desviación ocular hacia adentro y visión doble.

Finalmente dijo que también se desarrollan, trastornos relacionados con la atención, “pues un estudio que se realizó en Canadá demostró que los niños que pasan más de dos horas al día frente a una pantalla son más propensos a presentar Trastorno por Déficit de atención e hiperactividad ( TDAH) que aquellos que tienen menor tiempo frente a una pantalla”.

TESTIMONIO

Síntomas de este tipo fueron los que presentó Margarita Sánchez González, estudiante del nivel medio superior, quien compartió que desde que comenzó la emergencia sanitaria, el uso de este tipo de dispositivos fue mayor no solo para ella, sino toda su familia, en su caso, para las tareas escolares, sin embargo, ello comenzó a tener problemas a su salud.

“Empecé notar que me ardían los ojos y dolor de cabeza más seguido, mi mamá me llevó al médico, y me dijo que era posiblemente por el uso del celular y tableta, me hicieron estudios, y si requerí de un tratamiento médico para evitar más afectación, desde luego, de evitar utilizar estos dispositivos como antes precisamente por eso, aunque a veces es difícil entender el daño que nos está haciendo, hay que hacer lo posible para evitar problemas de salud”, concluyó.