Alzheimer: socializar con otras personas, ayuda a prevenirlo

El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro, que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Es considerada la demencia más común y se desconoce su causa.

El pasado 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer, el cual busca difundir información sobre esta enfermedad, concientizar a la población y que quienes la padecen, asistan a grupos de apoyo.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, se estima que, en México, cerca de 800 mil personas presentan algún tipo de demencia y de estos últimos, ocho de cada diez presentan Alzheimer. Es una enfermedad que puede traer algunas alteraciones en la vida del paciente, así lo describe Mercedes Martínez Jalapa, quien es Licenciada en Gerontología y Maestra en Neuropsicología, y creadora de la residencia para adultos mayores Ambar Center.

“El Alzheimer es la más común en el tipo de las demencias. Provoca una pérdida de la memoria a corto plazo, hay alteraciones en la conducta del paciente, y se presentan episodios de ansiedad, alteraciones en el ciclo del sueño. Afecta también aspectos en lo emocional como la depresión”

Para detectarla, se deben de seguir un protocolo conocido como “Las 5 A del Alzheimer”, que ha dado a conocer el Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias en México, y que se describen como:

Anomia: incapacidad para recordar nombre o cosas

incapacidad para recordar nombre o cosas Apraxia: mal uso de objetos debido al fracaso para identificarlos

mal uso de objetos debido al fracaso para identificarlos Amnesia: pérdida de memoria

pérdida de memoria Agnosia: incapacidad para reconocer objetos familiares, sabores o sonidos

incapacidad para reconocer objetos familiares, sabores o sonidos Afasia: incapacidad para expresarse a través del habla

“Es importante que, como familiares, estemos al pendiente para observar los cambios de personalidad que presenta el paciente, que no se pierda en la calle, que constantemente haga la misma pregunta, e inclusive que haya momentos de alucinaciones”.

La edad en la que regularmente se presenta esta enfermedad es desde los 65 años, con la demencia precoz, pero es importante resaltar que no es una enfermedad exclusiva del adulto mayor, pues ha habido casos en los que se presenta desde los 40 años.

“No todas las personas mayores tienen demencia, de hecho, se tiene el registro de que solo la presentan 2 de cada 10 personas, y no es propia del envejecimiento o la edad. A veces hay falta de asertividad en los diagnósticos, porque suelen diagnosticarlos con la demencia senil, que no existe y es un término obsoleto. En otras ocasiones hay una sobremedicación, y ahí es donde vemos a las personas muy dopadas. La farmacodependencia y la iatrogenia (daño no deseado por el profesional de la salud a pacientes), es un factor que desencadena la enfermedad”.

FACTORES DETERMINANTES

Uno de los factores por los que se deteriora la demencia, es por la falta de socialización. Aunado a eso, se han presentado casos en que la enfermedad se relaciona con la depresión. Otro aspecto a tomar en cuenta son los factores genéticos, las personas que heredan la enfermedad de su familia, y finalmente con las caídas que tienen los adultos mayores.

“La socialización ayuda a retrasar el deterioro en un buen porcentaje la enfermedad. Cuando no se socializa el cerebro no está activo y se empieza perder la información del vocabulario, la atención, la concentración y la planificación y se presentan problemas en el lenguaje. Hay personas que en un día no dicen una palabra y que están en aislamiento social”.

En la actualidad no existe tratamiento o cura para esta enfermedad. No obstante, para disminuir el riesgo de padecerla se recomiendan algunas prácticas que nos pueden ayudar en nuestra salud, entre ellas mantener una vida social activa y revisar nuestro cuerpo.

“Mantener nuestro cerebro socialmente activo es un factor protector, y en caso de que nos de demencia, será menos agresivo si nos mantenemos activos y llevar una alimentación saludable, alta en omega 3. Tener un proyecto de vida ayuda bastante, porque eso nos da un ¿para qué me levanto? Y nos da una guía para preguntarnos ¿A dónde voy?, tener un seguimiento médico cada 6 meses como mínimo, donde monitoreamos nuestro organismo, y si detectamos algún cambio, es importante ir con especialistas”.

Para Mercedes Martínez es importante resaltar, que no todas las personas mayores van a desarrollar demencia. Y en caso de que se presente, una de las soluciones a esta situación, es buscar un lugar como Ambar Center, que brinda orientación, soporte y apoyo a las familias.