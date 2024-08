Angina de pecho, lo que debes de saber de esta enfermedad coronaria

Según la American Heart Association, la angina de pecho o angina estable como se conoce en términos médicos es un padecimiento que presenta dolor o incomodidad en el pecho esto a causa de una enfermedad coronaria.

Esta afección suele ocurrir cuando el propio músculo cardíaco requiere más sangre de la que recibe, por ejemplo, durante momentos de actividad física o emociones fuertes. Las arterias que se estrechan de forma severa pueden permitir que llegue suficiente sangre al corazón cuando la demanda de oxígeno es baja, como cuando se está sentado. Sin embargo, con el esfuerzo físico, como subir una pendiente o subir escaleras, el corazón trabaja más y necesita más oxígeno.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

LO QUE SE DEBE DE SABER

Esta afección cardiaca puede desencadenar dolor o malestar en estas condiciones

Cuando el corazón debe trabajar más, generalmente durante el esfuerzo físico.

No es una sorpresa, y los episodios de dolor tienden a ser similares.

Suele durar poco tiempo (5 minutos o menos).

Se alivia con el descanso o la medicina.

Puede sentirse como gas o indigestión.

Puede sentirse como un dolor en el pecho que se extiende a los brazos, la espalda u otras áreas.

La angina de pecho o angina estable puede deberse a varios factores:

Edad avanzada

La angina de pecho es más común en adultos que tienen 60 años o más.

Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas

Es importante a la hora de la revisión médica indicarle al especialista si tu madre, padre o hermanos, tienen o han tenido enfermedades cardíacas o han sufrido un ataque cardíaco.

Salud Enfermedades crónicas, peligro latente

Consumo de tabaco

Fumar, mascar tabaco y la exposición al humo a largo plazo pueden dañar el revestimiento de las arterias. Si las arterias están dañadas, se pueden acumular depósitos de colesterol y obstruir el flujo sanguíneo.

Diabetes

La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias. Una enfermedad de las arterias coronarias puede causar angina de pecho.

Presión arterial alta

Con el tiempo, la presión arterial alta daña las arterias, ya que hace que se endurezcan más rápido.

Niveles elevados de colesterol o triglicéridos

Un nivel demasiado elevado de colesterol malo, que se conoce como lipoproteína de baja densidad, en la sangre puede hacer que las arterias se estrechen. Un nivel alto de lipoproteína de baja densidad aumenta el riesgo para angina de pecho y ataque cardíaco. Un nivel alto de triglicéridos en la sangre tampoco es saludable.

Otras enfermedades

La enfermedad renal crónica, la enfermedad arterial periférica, el síndrome metabólico o los antecedentes de accidentes cerebrovasculares aumentan el riesgo para angina de pecho.

Falta de ejercicio

Un estilo de vida inactivo aumenta el riesgo de un nivel alto de colesterol, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y obesidad.

Obesidad

La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas, que pueden causar angina de pecho. Tener sobrepeso hace que el corazón se esfuerce más para suministrar sangre al cuerpo.

Estrés emocional

Demasiado estrés e ira pueden aumentar la presión arterial. La subida de los niveles de hormonas que secreta el cuerpo durante momentos de estrés puede estrechar las arterias y empeorar la angina de pecho.

Medicamentos

Algunos medicamentos contraen los vasos sanguíneos, lo que puede desencadenar la angina Prinzmetal. Un ejemplo son determinados medicamentos para la migraña.

Automedicarse podría traer graves consecuencias. Foto: Tamara Medina / Diario de Querétaro

Abuso de drogas ilícitas

La cocaína y otros estimulantes pueden causar espasmos de los vasos sanguíneos y desencadenar la angina de pecho.

Bajas temperaturas

La exposición a temperaturas frías puede desencadenar la angina Prinzmetal.

Ante cualquier episodio relacionado con dolor o malestar lo más importante es acudir al médico cardiólogo que siempre será quien mejor atienda el caso, pues algunas enfermedades presentan la misma sintomatología, pero puede ser alguna afección diferente y el paciente al automedicarse “esconde” ciertas alertas que pueden ser vitales para el diagnóstico médico.

En el artículo publicado por Mayo Clinic, se menciona que hay varios tipos de angina de pecho, estos dependen de la causa, y de si el reposo o el medicamento alivian los síntomas, por lo que es importante conocerlos.

Salud El estrés es asociado con el Alzheimer

Angina estable de pecho

La angina estable de pecho es el tipo más común de angina de pecho. Suele presentarse durante la actividad física o el esfuerzo, y desaparece con el reposo o el medicamento para la angina de pecho. Es posible que el dolor que aparece cuando subes una pendiente a pie o al caminar cuando hace frío sea angina de pecho.

La angina estable de pecho es predecible. Por lo general, es similar a episodios anteriores de dolor de pecho. El dolor de pecho suele durar poco tiempo, quizá cinco minutos o menos.

Angina inestable de pecho, que es una emergencia médica.

La angina inestable de pecho es poco predecible y se produce en reposo. O bien, el dolor empeora y se produce con menos esfuerzo físico. La angina inestable de pecho suele ser grave y dura más tiempo que la angina estable de pecho, tal vez 20 minutos o más. El dolor no desaparece con descanso ni con los medicamentos habituales para la angina de pecho. Si el flujo sanguíneo no mejora, el corazón no recibe suficiente oxígeno, lo que deriva en un ataque cardíaco. La angina inestable de pecho es peligrosa y debe tratarse con urgencia.

Angina variante de pecho, o angina Prinzmetal.

Este tipo de angina de pecho no se debe a una enfermedad de las arterias coronarias, sino que está causada por un espasmo en las arterias del corazón. El espasmo reduce el flujo sanguíneo de manera temporal. El principal síntoma de la angina variante de pecho es un dolor intenso en el pecho. Suele producirse de manera cíclica, normalmente en reposo y a la noche. Es posible que el dolor se alivie con medicamentos para la angina de pecho.

Angina refractaria de pecho

Los episodios de angina de pecho son frecuentes a pesar de una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida.

SÍNTOMAS QUE SE PRESENTAN

Ardor

Inflamación

Presión

Dolor opresivo

Es posible que también el paciente pueda experimentar dolor en los brazos, el cuello, la mandíbula, los hombros o la espalda.

Otros síntomas de la angina de pecho incluyen los siguientes:

Mareos

Cansancio

Náuseas

Falta de aire

Sudoración

SÍNTOMAS EN MUJERES

Los síntomas que presentan las mujeres son un tanto diferentes a los habituales en angina de pecho.

Molestia en el cuello, la mandíbula, los dientes o la espalda

Náuseas

Falta de aire

Dolor punzante en lugar de presión en el pecho

Dolor estomacal

SÍNTOMAS DE UN ATAQUE CARDIACO

Presión, inflamación o dolor opresivo en el centro del pecho que dura más de unos pocos minutos

Dolor que se extiende más allá del pecho y llega al hombro, el brazo, la espalda, o incluso a los dientes y la mandíbula

Desmayos

Una sensación amenazante de fatalidad

Episodios crecientes de dolor en el pecho

Náuseas y vómitos

Dolor recurrente en la parte superior derecha del abdomen

Falta de aire

Sudoración

Ante cualquiera de estos síntomas lo más aconsejable es acudir a urgencias.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

MANTENER UNA VIDA SANA

Lo más importante es realizar una revisión periódica médica, tener un estilo de vida saludable y si ya hay algún problema

Evitar o limitar el consumo de alcohol.

No fumar.

Alimentarse de manera saludable.

Hacer ejercicio con regularidad.

Mantener un peso saludable.

Controlar otras enfermedades relacionadas con las enfermedades cardíacas.

Reducir el estrés.

Dormir entre 7 y 9 horas diarias.

A DÓNDE ACUDIR EN QUERÉTARO

En la capital queretana una de las clínicas más prestigiadas para tratar los problemas coronarios es el Instituto de Corazón de Querétaro, que se encuentra ubicado en Privada Ignacio Zaragoza 26B segundo piso. Centro

Teléfono para realizar citas 4422162745.