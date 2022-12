Bajar de peso para buen inicio de año

Algunos ciudadanos tienen como propósito de año nuevo bajar esos kilos de más que subieron en las fiestas de fin de año, por ello, buscan regímenes alimenticios para lograr su meta, especialistas aseguran que no es necesario matarse de hambre para lograr esta meta que es muy común por la temporada.

La doctora Esther Caballero indicó que es importante acercarse a un especialista para poder comenzar con este tipo de dietas, ya que algunos ciudadanos se apoyan con los tip´s de sus amigos por eso indicó que es importante tomar en cuenta a los nutriólogos.

“A veces se someten a regímenes alimenticios que son muy estrictos y dejan de comer cierto grupo de alimentos o se limitan mucho en la cantidad de los mismos, esto es incorrecto, normalmente nosotros podemos comer de todos los grupos de alimentos, pero si en cierta cantidad, además de tomar suficiente agua, sin endulzantes ni colorantes artificiales”, indicó la doctora.

Es importante llevar un control de peso y de la masa corporal, pues no solo es bajar de peso es cuidar la salud, porque a veces se pierde mucha proteína, que es músculo y las personas quedan flácidas y no son los resultados que ellos esperaban, esto puede detonar, además, alguna enfermedad.

Dijo que cuando uno come debe de quedar satisfecho, pero depende de cada persona, ya que no es lo mismo que un hombre de un metro ochenta, lo mismo que una mujer de un metro sesenta.

Las raciones de comida tienen que ser de acuerdo al peso y a la talla de cada persona, dijo que no sirve de mucho extenuarse haciendo actividad física si no se cambia la forma en la que se come.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Hizo hincapié en que la edad no es un factor determinante para bajar de peso, es un tabú que las personas mayores de veinte años les sea más difícil bajar de peso, todo depende de la vida sedentaria que lleven, además de lo que coman.

Invitó a los ciudadanos a echar un ojo al plato del buen comer, recordando que este se divide en tres partes de los cuales se pueden comer de todo lo que en él se indica, siempre siguiendo los colores.

“el plato del buen comer es algo que nos enseñan desde pequeños, nos dividen un plato y tenemos tres colores que son alimentos que podemos comer de manera libre, el color amarillo ahí hay que tener un poco más de restricciones y los rojos que eso si hay que consumir en menor cantidad porque tienen mayor contenido de grasas o de carbohidratos simples”, dijo la especialista.

Invitó a los ciudadanos a tomar en cuenta que un peso ideal detona en una vida saludable, bajar de peso en estos tiempos es más por salud que por estética, por ello recordó que siempre que se tiene esta idea hay que acercarse con un especialista.