Cáncer cervicouterino, el más frecuente en mujeres

La detección oportuna del cáncer cervicouterino es importante pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra como el más frecuente entre las mujeres y por ello es una causa de muerte, aunque hoy en día se puede prevenir tomando algunas medidas así lo indicó el doctor Manuel López Álvarez quien especialista en ginecología y obstetricia.

“El cáncer cervicouterino es el resultado de una infección por el virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano tiene más de doscientos subtipos los cuales pueden ser más agresivos que otros además se tiene una clasificación pequeña de seis subtipos, unos más agresivo que otros”, dijo el doctor.

Salud Entre 30 y 40 % de casos de cáncer en México pueden prevenirse

Indicó que la aplicación de la vacuna es vital, pues puede ayudar a prevenir la presencia del virus en la mujer, dicha vacuna está disponible en toda la república mexicana y se puede aplicar en las niñas a partir de los trece años no importan que la persona haya tenido ya el virus y lo haya logrado combatir, es también candidata a la vacuna.

Dijo que es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de doce años, por eso indicó que es vital que se acuda a una revisión constante cuando las mujeres comienzan con su actividad sexual o que han dejado mucho tiempo de realizarse el Papanicolau pues esta es la forma en que se puede detectar de forma oportuna.

Jazel Fuentes es madre de familia y consideró importante no descuidar algo tan íntimo en las mujeres: “Claro que es importante como mujeres debemos cuidar nuestra intimidad, no tan solo para nosotros mismos si no para los que vienen atrás de nosotros que cuentan con nosotros nos necesitan bien”, dijo al señalar a sus hijos e indicar que para ella es importante tener siempre en cuenta que ellos son muy importantes.

Finalmente, el doctor dijo que no hay que echar en saco roto la importancia de que las mujeres se cuiden, pues ello es fundamental para tener una vida plena, no solo ellas si no en su entorno.

“Acudan con su médico año tras años a hacerse su Papanicolau y su Colposcopia y que todas las mujeres que sean mayores de 13 años se apliquen la vacuna contra el virus del papiloma para que puedan ustedes estar exentas de este tipo de problemas que pueden llegar a causarle la muerte”, enfatizó el médico.