Cáncer de mama masculino, ¡sí existe!

En un pequeño recorrido por una de las universidades queretanas, cuestionaba acerca del cáncer mama a los jóvenes estudiantes hombres, todos muy solidarios con las mujeres, pedían que se cuidaran y sabían algunos puntos claves para que “ellas” tuvieran el tratamiento. Pero al cuestionarlos si ellos se tocaban, si acudían a un médico para revisarse su glándula mamaria, con risa y hasta en cierto punto incómodos me contestaron que no, “¡somos hombres!”, dijeron; algunos sí tenían este conocimiento, pero no claro, era como si supieran que existe, pero como que dudaban que esto fuera real, “hay casos muy aislados creo que en México no hay, o por lo menos no se ha sabido”, me contestó uno de los entrevistados.

Cosa más fuera de la realidad y preocupante, el cáncer de mama en hombre, ¡sí existe! y aunque su presencia no es tan común como en las mujeres si es algo que se deba tratar y sobre todo comenzar a sensibilizar al varón que debe cuidar su glándula mamaria al igual que la mujer.

“Tanto los hombres como las mujeres tienen mamas que están compuestas por tejido graso, tejido fibroso llamado estroma, pezones o tetillas, conductos y lobulillos (glándulas productoras de leche). En la pubertad, las hormonas del cuerpo de las mujeres causan el crecimiento del tejido mamario. Las hormonas del cuerpo de los hombres restringen el crecimiento de las mamas, por lo que el tejido mamario es de menor tamaño. La mayoría de los casos de cáncer de mama en hombres son carcinomas ductales, que comienzan en los conductos lácteos”, indicó en un comunicado para la sensibilización de cáncer de mama masculino, la institución Breastcancer, misma que se dedica a apoyar recursos gratuitos y programación para las personas afectadas por cáncer de mama.

Según lo revelado los hombres que desarrollan cáncer de mama se debe a factores específicos como mutaciones heredadas por los padres en determinados genes, mismos que pueden ser heredados tanto a los hijos como a las hijas.

Para los varones el riesgo permanente de contraer cáncer de mama es de aproximadamente el 1 por ciento para los hombres con una mutación en el gen BRCA1 y del 7 al 8 por ciento para hombres con una mutación en el gen BRCA2, comparado con un riesgo del 0,1 por ciento para los hombres de la población general. Las mutaciones en los genes ATM, CHEK2, PALB2, entre otros, también están vinculadas al cáncer de mama en hombres, pero es necesario realizar más investigaciones para entender los riesgos específicos de cada gen, informaron los especialistas.

Los tipos de cáncer de seno en hombres más comunes son: carcinoma ductal infiltrante, lo cual quiere decir que se diseminó fuera de las células que revisten los conductos de la mama y suele ser el cáncer más común entre los varones.

El carcinoma ductal in situ: es una enfermedad de las mamas que puede llevar a cáncer de mama infiltrante. Las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que cubre los conductos y no se han extendido a otros tejidos de la mama.

FACTORES DE RIESGO

Síndrome de Klinefelter, un síndrome genético que se produce cuando un niño nace con más de una copia del cromosoma X. El síndrome de Klinefelter afecta el desarrollo de los testículos. Ocasiona cambios en el equilibrio hormonal del organismo, lo que puede aumentar el riesgo de que la persona desarrolle cáncer de mama masculino.

Otros factores de riesgo incluyen la obesidad, enfermedades hepáticas, enfermedad testicular, cambios hereditarios del ADN, antecedentes familiares, las terapias hormonales para combatir el cáncer de próstata, entre otros.

UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA Y MORTAL

Si bien no es común y muy poco conocido el cáncer de mama en hombres es mucho más peligroso que en las mujeres, estudios revelan que la supervivencia general a 5 años de ser detectado y diagnosticado con cáncer de mama es del 77,6 por ciento, comparado con el de una mujer que es del 84,4 por ciento, así lo dieron a conocer investigadores de JAMA Oncology.

Según los investigadores este factor se da a raíz de la falta de tratamiento adecuado para muchos hombres con diagnóstico de cáncer de seno, un fenómeno conocido como tratamiento insuficiente. Otro factor fue el diagnóstico más tardío de la enfermedad en hombres que en mujeres, por lo que hacen un llamado para que los varones también se toquen, hacer conciencia que si hay dolor en el pecho, puede tratarse de algo anormal y por ende se debe acudir al médico de inmediato.

Si bien el cáncer de seno en hombres suele ocurrir en edades avanzadas, los más jóvenes no están exentos a sufrirlo, por lo que existen ciertas sintomatologías que se deben tener presentes.