Consejos para salir de casa más seguro

Para seguir evitando el contagio del virus, es necesario tener ciertas precauciones, aquí te compartimos algunos consejos que te ayudarán a disminuir este riesgo al salir de tu hogar, esto para no bajar la guardia y nos sigamos cuidando ahora que ya nos encontramos en luz naranja del semáforo.

MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

Es importante mantenerse por lo menos a un metro de distancia de los demás, según la Organización Mundial de la Salud |Foto: EFE



Puedes contraer el Covid-19 si inhalas las gotas procedentes de alguien contagiado por el virus, por eso hay que mantenerse por lo menos a un metro de distancia de los demás.

Salud Hipertensión arterial, riesgos y consecuencias

UTILIZA ESCALERAS EN LUGAR DEL ASCENSOR

En caso de tener que hacer uso del elevador, hay que esperar a que no haya nadie, pues el espacio es muy reducido y no podrás mantener la distancia de seguridad; procura no tocar los botones de la puerta y si lo haces ayúdate de otros objetos para no hacerlo directamente con la mano.

LLEVAR GEL HIDROALCOHÓLICO

Es fundamental lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Como alternativa se puede utilizar un gel desinfectante | Foto: EFE



Este debe contener un 60% de alcohol, para poder desinfectarse correctamente las manos en caso de tocar algo que pudiera estar contaminado por el virus.

LLEVAR MASCARILLA

Es importante seguir los consejos de las autoridades sanitarias para disminuir el riesgo de contagio cuando salgamos a la calle |Foto: EFE



Además de utilizarla, es importante saber cómo hacerlo, pues hay que lavarse las manos antes de ponerla, después cubrirse con ella la boca u la nariz sin que queden espacios entre la cara y la mascarilla, evita tocarla mientras la usas, sí lo haces, lávate las manos con un desinfectante, en cuanto esté jume da, cambia de mascarilla y no reutilices si es de un solo uso; al llegar a casa, deséchala en un recipiente cerrado y lávate las manos.

Salud Propiedades medicinales de la miel natural

NO TOCARSE LA CARA

La enfermedad se propaga a través de las pequeñas gotas que las personas infectadas expulsan al estornudar, toser, hablar o exhalar|Foto: EFE

Si llevamos guantes desechables cuando salimos a la calle, evitamos que la piel de nuestras manos entre en contacto con superficies o con objetos contaminado.

DESECHA LOS GUANTES DE MANERA ADECUADA

Es importante seguir las normas sanitarias para saber cómo quitarse los guantes |Foto: EFE



Al volver a casa hay que desechar guantes y mascarillas, preferiblemente en un cubo de basura con tapa que pueda abrirse mediante un pedal, debemos tener en cuenta que las manos desnudas nunca deben tocar el exterior de un guante usado, al finalizar, tendrás que lavarte las manos.

Salud ¿Qué hacer con los excedentes de alimentos del confinamiento?

LÁVATE LAS MANOS DE FORMA CORRECTA

Lo primero es mojarlas con agua corriente tibia o fría, cerrar el grifo y enjabonarse las manos, hay que frotarlas con el jabón hasta que haga espuma y luego restregar la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas durante más de 20 segundos, hecho esto, hay que aclarar las manos con agua corriente y secarlas con una toalla limpia o al aire.

CAMBIARSE LOS ZAPATOS AL LLEGAR A CASA

Al llegar a casa es necesario dejar los zapatos a la entrada o en una zona concreta, de modo que no se esparza la suciedad por toda la vivienda |Foto: EFE

Tenemos que dejar los zapatos a la entrada o en una zona concreta, de modo que no se esparza la suciedad por toda la casa. Utilizar un calzado dentro de casa y otro fuera es una medida que mejora el nivel de higiene y disminuye no sólo la posible carga de Covid-19 sino también de otros gérmenes que podamos traer de fuera.

LIMPIAR CON LEJÍA

Para desinfectar suelos y superficies, hay que mezclar la lejía con agua y emplear una parte de lejía por cada 10 de agua

VENTILAR LA CASA

Los lugares cerrados favorecen la transmisión de los virus, por ello es necesario abrir las ventanas todos los días durante un rato, ya que aportar aire fresco del exterior es fundamental. Bastan unos minutos de ventilación, entre 5 y 10, a diario para mantener una buena calidad del aire interior.





La OMS recuerda que hay que lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla, para después cubrirse con ella la boca y la nariz sin que queden espacios entre la cara y la mascarilla.