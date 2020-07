Diferencias entre bacterias y virus

Virus y bacterias tienen un tamaño microscópico y son la causa de diversas enfermedades, sin embargo, no son lo mismo.

Las bacterias son organismos unicelulares que obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven, pueden causar problemas, como las caries, las infecciones del tracto urinario, de oído o la faringitis estreptocócica, aunque no siempre producen enfermedades, ya que algunas son beneficiosas al contribuir al buen funcionamiento del sistema digestivo, incluso algunos tipos de bacterias son usadas para crear medicamentos o vacunas.

Virus

Los virus son más pequeños, no son células completas sino material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica, no pueden sobrevivir por sí solos por lo que tienen que vivir dentro de otros organismos vivos como humanos, plantas o animales. Algunos virus llegan a matar bacterias o combatir virus más mortales; pueden vivir durante una cantidad reducida de tiempo fuera de las células vivas, no obstante, una vez que se introducen en el cuerpo de una persona, proliferan rápidamente y pueden enfermarla.

Causan algunas enfermedades de poca importancia, como el resfriado común, y otras graves, como la viruela o el SIDA, tienen gran capacidad de mutación, presentan un alto poder de contagio, llegando a provocar pandemias, cuando una enfermedad epidémica se extiende a muchos países, tal como sucede con la enfermedad Covid-19.

Bacterias

Fuente: OMS