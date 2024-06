Donación de sangre, una práctica escasa

La donación voluntaria de sangre es una práctica que casi no se da en México, pese a que a través de ella se puede salvar a decenas de vidas. Se estima que a nivel nacional solo el 1 por ciento de todos los donadores son personas voluntarias, dio a conocer la Jefa del Centro de Colecta y Servicio de Transfusión del Hospital General de este municipio, Brenda Beatriz Bucio Ríos.

Refirió que a nivel nacional no existe una cultura de la donación de sangre voluntaria, destacando que la inmensa mayoría de personas que se atreven donar solo cuando una familiar o amigo cercano se encuentra en una situación de riesgo, o bien, antes de que sus seres queridos sean sometidos a una cirugía en donde puedan necesitar transfusiones.

“Realmente la cultura de la donación de sangre en México es muy deficiente. Vienen a donar, sí, pero de forma de reposición, es decir, cuando un familiar de algún paciente que haya recibido una transfusión llega y dona, otra es la prevención (…). Hay una tercera que debería ser la más importante, que es la donación voluntaria, esto es, que las personas quieran donar sangre porque quieren ayudar a los demás, pero esta donación es la más baja, casi inexistente”, comentó.

Explicó que la importancia de una cultura de la donación voluntaria radica en que la sangre es un tejido irremplazable en el sistema del ser humano. Detalló que al igual que sucede con otros órganos, la sangre se puede reponer siempre y cuando este recurso venga de otro ser humano, lo que en muchas de las ocasiones puede salvar la vida del paciente que requiere de ello.

Centro de Colecta HGSJR. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Manifestó que entre los requisitos para que una persona pueda donar sangre se encuentran tener un peso corporal mínimo de 55 kilos, no ingerir bebidas alcohólicas 3 días previo a la donación, no recibir vacunas en el último mes, no haber sido sometidos a cirugías mayores en los últimos seis meses previos, así como no haberse expuesto a la mordedura de algún animal y no ingerir bebidas energizantes, entre otros.

Añadió que las personas pueden donar a partir de los 18 años, subrayando que quienes así lo deseen hacer deben de presentar su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que este es uno de los requisitos fundamentales para registrar al donar en el sistema de cómputo correspondiente. Explicó que la edad máxima para ser donador son los 65 años.

Señaló que las personas que deseen donar sangre de manera voluntaria pueden acudir al Centro de Colecta y Servicio de Transfusión del Hospital General de San Juan del Río, el cual opera de lunes a viernes y detalló que los donares se reciben de las 7:00 a las 10:00 horas. Explicó que quienes no puedan acudir en estos horarios, puede dirigirse al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, ubicado en la capital.

Hace falta generar cultura de donación. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Asimismo, destacó que es fundamental que las empresas asentadas en la demarcación hagan campañas donde incentiven a sus colaboraciones para que se unan a la donación de sangre en el municipio. Apuntó que esto sería de gran ayuda a las causas que se persiguen.

“Tenemos empresas que se llaman socialmente responsables y podríamos hacer la invitación a esas empresas para que dentro de los procesos que ellos tienen en cuanto a la responsabilidad para con la sociedad, podrían sumarse o apoyar a nuestro esfuerzo de invitar a sus trabajadores de que vengan a donar e incentivarlos”, dijo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha instaurada para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la importancia de esta práctica.