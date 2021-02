El abuso de la vitamina C puede traerte varios problemas de salud

En estos días que la pandemia por Covid-19, nos hace más vulnerables a consumir vitaminicos y suplementos alimenticios para evitar enfermarnos de las vías respiratorias, la vitamina C o ácido ascórbico es de las más vendidas pues no requiere receta médica y es sabido que el consumirla beneficia las defensas, y si bien, esta vitamina hidrosoluble tiene grandes bondades, los expertos indican que abusar de ella es contraindicado.

Según un estudio publicuado en Medline Plus, el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que la contengan. Las frutas que tienen las mayores fuentes de vitamina C, por mencionar algunas son, el melón, frutos rojos, naranjas, toronja, kiwi, mango, papaya, piña, arándanos, sandia, mientras las verduras donde se encuentra una buena dosis es en el brócoli, coles de Bruselas, coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo y nabos verdes. Y los médicos recomienda más consumirla de forma natural.

La catedrática Liji Thomas, dice que abusar de las pastillas o suplementos del ácido ascórbico puedan aumentar concentraciones urinarias del oxalato de calcio, y el riesgo doble de piedras de riñón, aumenta los niveles de estrógeno, durante la quimioterapia contra el cáncer, podría disminuir la eficacia del tratamiento protegiendo las células del tumor contra la destrucción, síntomas más leves pero no por ello dejan de ser molestos, son la diarrea, náuseas, vómitos, acidez estomacal, cólicos abdominales, dolor de cabeza e insomnio.

Lo recomendable, sugieren la especialista es consumir una dosis diaria en personas adultas, de 65 a 90 miligramos (mg) al día, y el límite superior es de 2000 mg al día.





(Con información de Mayo Clinic)