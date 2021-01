¿Existe el día más triste del año?

El tercer lunes de enero de cada año se dice que es el día más triste del año y es popularmente conocido como Blue Monday, ¿pero es real que pueda existir un día en el que la humanidad entera se sienta triste? Entrevistamos a una psicóloga para saber si existe evidencia científica e indagar sobre la tristeza.

Paola Montserrat Jiménez Flores, Psicóloga clínica del Centro de atención integral en psicología y pedagogía, explica, “el día más triste del año puede llegar a ser subjetivo, no se puede generalizar un estado de ánimo, y mucho menos delimitarlo a un solo día, recordemos que el Blue Monday surgió a partir de una estrategia publicitaria”.

De acuerdo con ella, la tristeza es una de las emociones del ser humano, y negarla o evitarla sería negar una parte de nosotros, porque es la respuesta que tenemos como seres humanos para afrontar determinadas situaciones, como lo son, las pérdidas o los fracasos, de tal manera que nosotros podemos iniciar un proceso de duelo, y así reestablecer nuestro equilibrio emocional.

“En caso de omitir la tristeza no tendríamos el inicio de un proceso de adaptación a nuestra realidad, que, aunque es doloroso, es necesaria para nuestra sobrevivencia”, dice.

Paola explica que la pandemia por Covid-19 nos ha llevado a un estado de perdida, porque perdimos la vida que conocíamos y la rutina que teníamos, lo que desencadena una serie de emociones, y en la mayoría, la primera emoción que detona es la de la tristeza, y es esta emoción la que nos va a dar pie para un proceso psicológico de aceptación y finalmente, de ajuste a la nueva realidad que vivimos.

“Tener actividades y una rutina ayudan a no tener un trastorno de ánimo como la depresión, pero también es importante no perder nuestro sentido de vida, así como nuestros proyectos y metas a largo plazo. El apoyo de la familia y de los amigos es importante, no olvidar que no estamos solos y que no somos los únicos que estamos pasando por esta situación”, afirma.

A fin de cuidar nuestra salud mental en la pandemia, Paola sugiere estos puntos:

Cuidar de nuestra salud y la de los nuestros. Estar en pandemia implica estar el mayor tiempo en casa, romper con nuestras rutinas, cambiar la forma de emplearnos e incluso nuestra forma de comunicarnos, pero también la forma de cuidar nuestra salud, hacer ejercicio en el parque o en un gimnasio antes era de los más común, ahora se ha convertido en un riesgo de contagio, por lo que el cuidado de nuestra salud se ha reducido al espacio de nuestra casa. Tenemos que ajustarnos a nuestros recursos, se recomienda realizar rutinas de ejercicio a determinada hora la mayor parte de los días, los ejercicios de respiración son totalmente recomendables, consumir alimentos saludables y comidas balanceadas, evitar el consumo de alcohol y drogas, y dormir las horas recomendadas dependiendo de tu edad.

Evitar noticias fatalistas. Mantenerse informado es vital para saber cómo cuidarnos en una realidad desconocida, es necesario saber qué hacer si alguien de la familia o uno mismo está teniendo síntomas de Covid- 19, a donde acudir y cuáles son las recomendaciones para evitar contagios, etcétera. Sin embargo, escuchar o hablar de la pandemia de manera frecuente puede afectar a nuestra salud emocional, aumenta la incertidumbre, exagera la preocupación que tenemos y fataliza la realidad.

Búsqueda de un profesional de la salud. Actualmente, los medios de comunicación se han ampliado, el uso de internet y de redes sociales es cada vez más común, por lo que se puede encontrar con mayor facilidad a un especialista. Se recomienda que en caso tener una perdida, o cualquier otra situación que genere tristeza, se solicite ayuda, ya que en tiempos de pandemia las emociones se agudizan por diferentes factores como es el hacinamiento, la falta de rutina, el factor económico y la incertidumbre del futuro incierto, entre otros.

Mantener la comunicación con familia y amigos. La comunicación en el ser humano es un aspecto fundamental para nuestra vida diaria, el mantener una conversación nos puede ayudar a desahogar preocupaciones que generan estados de tristeza en la situación que estamos enfrentando.

Expresar nuestras emociones de diferentes maneras. Ahora que estamos en semáforo rojo, las actividades comerciales, educativas, sociales, etcétera, se encuentran suspendidas, por lo que hacer actividades que nos gustan es difícil o a veces imposible, sin embargo, el estar en casa puede ser una oportunidad para abrir nuestra imaginación y creatividad a nuevas actividades. Un ejemplo es pintar, escribir o esculpir nuestras emociones, el sentirnos tristes y expresarlo de diferente manera nos ayuda a estabilizar nuestras emociones.





