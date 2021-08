Evita las canas consumiendo estos alimentos

La aparición de las canas es uno de los mayores temores no sólo de las mujeres, los hombres también suelen preocuparse de su aparición, pues con ello hay temas relacionados con los signos del envejecimiento, ante la falta de melanina, el pigmento que le da color, tanto al cabello como a la piel, el iris del ojo y el vello corporal, señaló un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos.

Según dichos estudios hay varios tipos de canicie: fisiológica, prematura, anular y poliosis.

Salud Alimentos para evitar el hígado graso

La canicie fisiológica es la que se relaciona con el proceso de envejecimiento, en la cual las canas aparecen primero en las sienes y luego se extienden hacia el resto de la cabeza.

La canicie prematura, suele aparecer antes de cumplir los 20 años de edad e incluso en la infancia.

La canicie anular se evidencia cuando las canas aparecen de manera aislada y dispersa por toda la cabeza, aunque también pueden formarse mechones de pelo blanco.

La poliosis se caracteriza por la aparición de canas en zonas localizadas formando una mancha blanca, ya sea en la cabeza, las cejas o las pestañas.

A decir de diversos estudiosos del tema, el envejecimiento no es el único factor que puede provocar, el estrés también podría incidir en la aparición de las canas, según indica el estudio Mapeo cuantitativo del envejecimiento y la reversión del cabello humano en relación con el estrés de la vida, publicado en la revista científica eLife.

Salud Frutas que desintoxican el cuerpo

En estos estudios indican que hay ciertos alimentos que al consumirlos ayudarán a retrasar su aparición, la leche, el huevo, el pollo, el pescado, el brócoli y el aguacate, son alimentos ricos en vitamina B5, la cual contiene múltiples bondades para mejorar la tonalidad del cabello y de la piel, sin dejar de mencionar sus características para curar heridas y evitar cicatrices.

La vitamina B o complejo B, se encuentra presente en la zanahoria, la coliflor, el pescado, la carne de res y el pollo. Su consumo ayuda a evitar la aparición de las canas y a reducir los niveles de azúcar en la sangre, dos razones para potenciar su consumo.

Otra vitamina que puede ser incluida en la dieta para evitar la aparición de las canas es la vitamina B1, que ayuda con la producción de melanina, mejora el metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso, se puede encontrar consumiendo nueces, semillas, pasas, maíz y legumbres, entre otros alimentos.