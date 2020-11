Evolución | ¿Y qué pasa después del Covid?

Desde miedo, ansiedad, fatiga y dolores en varias partes del cuerpo, hasta discriminación clara o sutil y afectación a los ingresos, son sólo algunas de las secuelas que dejó el Covid-19 en las personas que se contagiaron del virus. Todos ellos tuvieron la suerte de recuperarse, pero sin importar su edad, condición física o socioeconómica, sufrieron alguna situación que les recuerda que ya no son los mismos que antes de contagiarse de la enfermedad provocada por el virus SARS-COV 2.

Las bajas en los ingresos económicos fueron considerables para la mayoría de los entrevistados porque los medicamentos no son baratos, y también la misma pandemia no permitió generar dinero en distintas profesiones y empleos.

En el caso de Ángel, la empresa lo apoyó a medias con la mitad del dinero para el tratamiento. Después enfrentó suspensiones de sueldo por la falta de ingresos en la compañía.

Por su parte, Alberto tuvo la suerte de contar con un seguro médico para atenderse en un hospital privado, pero eso no impidió que sus finanzas familiares sufrieran una merma.

La discriminación no fue atípica una vez que el diagnóstico de Covid-19 fue confirmado. Algunos la detectaron en su círculo cercano (amigos, familiares y colaboradores), en sus vecinos e incluso en proveedores de servicios.

Además de las molestias físicas, los entrevistados sufrieron el aislamiento y estigma de haber padecido la enfermedad.

Ángel cuenta que una de las principales secuelas del Covid-19 es no reconocer ciertos olores, y a veces no percibir bien los sabores, es muy intermitente y la recomendación médica ha sido tomar vitamina C. Se le dificulta respirar un poco, pero los ejercicios le ayudaron a mejorar su condición. Sin embargo, sus pulmones presentaron mayores secuelas.

Por su parte, Alberto tuvo que pasar hasta 16 horas con oxígeno tras padecer Covid-19, mientras que Rubén aún se sofoca con facilidad, y aunque no es una cuestión que le complique la vida diaria, de pronto se siente muy cansado.

El sentido de la vista empeoró en el caso de Carlos, relata que detectó un aumento en su último examen.

A Verónica se le cayó mucho el cabello cuando estaba en el hospital, al regresar a casa ya lo tenía muy maltratado, y hasta la fecha sigue sufriendo de pérdida de cabello.

Mario experimentó la misma situación, notó que su cabello se hizo quebradizo, y su piel también empezó a escamarse y aún la siente reseca. Incluso percibió que las uñas se enchuecaron, pero sufrió estas secuelas durante el primer mes.

Asimismo, cuenta que antes de enfermar de Covid- 19 tenía sobrepeso, pero tras su paso por el hospital perdió 20 kilogramos. En el caso de quienes tenían un peso saludable, les ha sido complicado recuperarse y han notado una falta de apetitos en algunas ocasiones.

Además de agotamiento y fatiga, Eduardo sigue sufriendo de episodios de ansiedad. En el caso de Rubén, tuvo que ser atendido por la psicóloga del nosocomio donde estuvo internado.

Por su parte, Jorge detecta que ha disminuido su capacidad de concentración, incluso ahora los temas que conoce bien le resultan cansados, y platica que a veces no puede concentrarse e hilar las ideas.

Alberto relata que uno de los peores síntomas durante y después de la enfermedad son la ansiedad y la psicosis.

Asegura que durante las noches recuerda las veladas en el hospital, encerrado en cápsulas, con las molestias de la fiebre y el malestar corporal, y aunque ya superó la crisis, las pesadillas siguen ahí.

Jorge platica que aún presenta dolor en el abdomen y la pierna izquierda, aunque asegura que el ejercicio le ha ayudado a mitigar un poco el cansancio.

Mariano también presentó molestias en la pierna izquierda, al punto que afectan su movilidad. Ahora con terapia, que incluye cardio, espera dejar atrás las molestias físicas permanentes.

A Carlos duelen las articulaciones y sintió que se volvieron rígidas, es como si tuviera agujas en las rodillas y muñecas. Desde hace 20 días, cuando realiza una caminata prolongada, termina muy cansado.

Para Rubén, el dolor de los músculos, sobre todo en la pantorrilla, es un dolor que permanece después de la enfermedad.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Restaurantes de Turín ayudan a los necesitados

Mundo Aeropuerto de Schipol, listo para recibir vacunas contra Covid